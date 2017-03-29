«Это наша земля»: поляки на Украине перекрыли трассу Львов – Варшава

Представители польской общины Львовской области Украины перекрыли трассу "Львов-Варшава" и начали жечь на ней шины, пишет украинская газета "Вести".

Протестующие вышли с плакатами "Это наша земля", "Волынь в сердцах", "Не трогайте наши памятники". Особенное возмущение манифестантов вызвал расстрел польского консульства в Луцке из гранатомета.

"Мы хотим, чтобы в Польше обратили внимание на то, как нас здесь унижают, как нарушаются наши права. Наши правительственные учреждения расстреливаются, скоро и нас тоже перестреляют", - заявил один из организаторов акции Тарас Кметь.

После того как на место происшествия прибыли представители силовых ведомств, между ними и поляками начали происходить стычки.

На акцию уже отреагировали в Службе безопасности Украины - руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что митинг поляков мог быть "частью информационной операции России". Он указал, что на акцию пришли "в том числе бомжи и несовершеннолетние".

Как сообщал Ruposters, ранее СБУ нашла виновных в обстреле польского консульства - в заявлении ведомства говорится, что в этом инциденте "виден российский почерк".