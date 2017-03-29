Абаза стала территорией опережающего экономического развития

Окружающие Абазу суровые и величественные горы еще покрыты плотным слоем снега. Но в самом городке весна уже набрала силу: тает лед, ребятня, радуясь солнцу, носится по дамбе вдоль реки, в воздухе ощущение близких перемен. Накануне в Абазе побывали высокие гости — чиновники республиканского правительства во главе с Виктором Зиминым. Они провели здесь заседание Совета развития Хакасии, на котором плотно обсуждались не только пути развития моногорода, но и перспективы, которые открывает для предпринимателей ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития — авт.).

Оправданный риск

Еще пару лет назад будущее Абазы казалось мрачным: местный рудник, который является градообразующим предприятием, разваливался. Собственник, промышленный гигант «ЕВРАЗ», заявлял: предприятие убыточное, содержать его невыгодно. Абазинцы начали бросать обжитое место, уезжать в поисках лучшей жизни, не скрывая отчаяния: деваться некуда — безнадёга. Власти Хакасии вмешались в события в самый трудный момент. И сегодня Зимин не скрывает: сохраняя рудник, рисковал — и крупно! Но дело того стоило.

- Я хорошо помню, как приезжал в Абазу осенью 2015 года, какое настроение тогда царило среди людей. Мы не представляли до конца, что будет с рудником, цена на руду падала, люди со страхом смотрели в будущее. Мы с главой Абазы Николаем Байбородовым глаза друг от друга прятали — не знали, как из ситуации выходить… Больно было и за людей, и за предприятие, - вспоминает глава Хакасии. - Прошло не так уж много времени, и сегодня мы собрались здесь, чтобы говорить о развитии города. Я верю, что смутные времена для абазинцев закончились. Совместными усилиями мы добились создания благоприятных базовых возможностей для уверенного движения вперед. И хотя еще очень многое нужно сделать – самое трудное, я уверен – уже позади.

Решить проблемы абазинцев поможет то, что сегодня город стал территорией опережающего социально-экономического развития. Это значит, что налоговое бремя для предпринимателей будет самым низким в стране, а различные административные процедуры максимально упростятся. Эксперты Совета развития неоднократно говорили: экономика городка будет ориентирована не только на рудник. Это значит, что в случае проблем на предприятии — которые возможны из-за непростой конъюнктуры мирового рынка металлургии — город все равно выживет.

- Мы хотим создать максимально благоприятный климат для инвесторов. Территория опережающего развития поможет не только решить производственные вопросы в городе, но и даст возможность улучшить условия деятельности учреждений социальной сферы, развить транспортную инфраструктуру, - считает министр экономика Хакасии Татьяна Пауль. - Чтобы добиться всего этого, мы проделали большую работу, и в минэкономразвития России высоко оценили наш труд. В феврале мы получили одобрение, и до 2025 года Абаза будет территорией опережающего развития. Затем этот срок можно будет продлить по необходимости.

Минэкономики Хакасии уже заявляет о девяти компаниях, которые смогут, по мнению чиновников, диверсифицировать экономику моногорода. Объем предполагаемых вложений — немногим меньше 750 миллионов рублей, будет создано 360 новых рабочих мест. По словам Пауль, основной упор будет делаться на предприятия малого и среднего бизнеса: растениеводство, сбор и переработка дикоросов, производство продуктов и напитков, одежды и изделий из кожи, обработка древесины, изготовление мебели. Впрочем, и про металлургическое производство власти не забудут. Примечательно, что особенно выгодные условия получат те предприниматели, которые откроют здесь бизнес в первые три года.

- Абаза - пример того, что совместные действия законодательной и исполнительной властей приносят свои плоды, - добавила депутат Госдумы от Хакасии Надежда Максимова. - Еще каких-то три года назад закон о территориях опережающего развития распространялся только на Дальний Восток и Забайкалье. В то время Татьяна Григорьевна Краснова, которая сегодня курирует работу советов развития, тяжко вздыхая, часто говорила мне: вот и Хакасии бы подпасть под действие этого закона. В итоге, две сибирячки, члены партии «Единая Россия», я и Раиса Васильевна Кармазина, добились-таки соответствующих поправок в закон. Полгода трудов, когда мы планомерно на заседаниях разных комитетов отстаивали эту необходимость. Теперь закон распространяется на Хакасию, Красноярский край и Туву. И я с гордостью могу отнести этот труд в арсенал своих депутатских достижений. Здорово, что в Хакасии созданы Советы развития и на муниципальном уровне - это большая и нужная работа, ведь десятки проектов, как видим, уже получили благодаря им путевку в жизнь.

Экотуризм и хлеб на живом огне

- К сожалению, жители Абазы настолько привыкли полагаться только на рудник, который всегда был градообразующим предприятием, что долгие годы не развивали свою предпринимательскую сферу, - посетовал глава Абазы Николай Байбородов. - Мы упустили этот момент и первые шаги в этом направлении начали делать только недавно. Но теперь появилась надежда на новый уровень развития города и на то, что Абаза станет центром притяжения для малого бизнеса.

Байбородов рассказал совету о том, что в Абазе есть все условия для развития новых производств: свободные энергетические мощности, есть, где учить горняков, развита сеть социальных учреждений. Предприниматели города уже интересуются новыми возможностями. К примеру, Татьяна Иванова хотела бы развивать на базе местной гостиницы «Кедр» экологический туризм. Бизнес-леди уверена в рентабельности проекта, ведь неподалеку в Абазе уже существует успешный пример подобного предприятия — агроэкоусадьба «Бурундук», куда с удовольствием едут утомленные городской суетой жители мегаполисов со всех концов России.

- А мы хотим печь хлеб на живом огне, для этого необходимо дополнительное подключение к сетям электроснабжения, а также нам нужно приобрести печь из кирпича, - рассказывает о своем проекте хозяйка небольшой пекарни Татьяна Байкалова. - Пять лет назад мы купили угасающее производство, а сегодня уже готовы вложить в развитие до миллиона собственных средств. И очень надеемся на поддержку.

Хлеб из пекарни Байкаловых пользуется у горожан популярностью. В небольшом магазинчике витает неповторимый запах горячей выпечки.

- Хлеб у нас на закваске — это принципиально влияет на его вкусовые качества. Нет дрожжей — вкуснее хлеб, - поясняет технолог хлебопечения Светлана Байкалова. - У наших бабушек ведь не было прессованных дрожжей, весь хлеб был на заквасках, на «болтушках», именно поэтому он и имел неповторимый вкус. Процесс это не быстрый. Закваски «накармливаются» больше месяца, все они у нас по индивидуальным рецептам изготовлены. Потому что хочется, чтобы наши дети ели настоящий вкусный хлеб.

… Мудрецы говорят: никакое падение не длится вечно. Иногда для того, чтобы подняться, нужно добраться до дна и оттолкнуться посильнее. Именно это и происходит сегодня с Абазой. И власти республики уверены: у города есть все шансы на процветание.

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