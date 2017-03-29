Американская Westinghouse подала документы о банкротстве, Toshiba уходит с атомного рынка США

29.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Ранее Toshiba одобрила решение дочерней Westinghouse Electric подать соответствующее прошение в суд

Американская Westinghouse подала документы о банкротстве, Toshiba уходит с атомного рынка США

Американская Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, подала  в суд документы о банкротстве. Как отмечается в распространенном заявлении, этот процесс будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве.

В результате японская компания официально уходит с американского рынка АЭС. Ранее  совет директоров корпорации одобрил решение Westinghouse Electric подать соответствующее прошение в суд, которое позволит провести реорганизацию и получить защиту от кредиторов. Это дает возможность Toshiba вплотную заняться решением вопроса крупных убытков по итогам текущего финансового года (завершится 31 марта - прим. ТАСС). В ближайшие дни также необходимо достичь соглашения с акционерами о продаже бизнеса по производству микрочипов и устройств памяти, чтобы компенсировать финансовые потери.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года Toshiba начала испытывать трудности в связи с отказом от строительства новых атомных объектов в самой Японии и снижением количества заказов за рубежом. Кризис усугубился после того, как в 2015 году Westinghouse Electric приобрела другую американскую фирму из этой же сферы CB&I Stone&Webster. Связанные с этим издержки возросли в разы после завершения сделки по сравнению с предварительными расчетами, что и привело к масштабным убыткам. 

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