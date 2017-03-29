Анонс «Закона и порядка»

27 февраля Абаканский городской суд вынес приговор общественному активисту, который длительное время позиционировал себя как правозащитник, борец за правду и справедливость. 37-летний Дмитрий Ланцов признан виновным в совершении трёх мошенничеств, то есть хищении чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ущерб потерпевшим оценён в десятки миллионов рублей.

Дорогие «Дороги Сибири»

По данным судебного разбирательства, Ланцов провернул масштабные махинации в период с ноября 2012-го по апрель 2014 года. Первым среди потерпевших значится некий индивидуальный предприниматель, деятельность которого связана с ремонтом и строительством автомобильных дорог. Осенью 2012 года Ланцов и два его сообщника (кто они — не разглашается, поскольку уголовные дела в отношении этих лиц выделены в отдельные производства и судебное разбирательство ещё не закончилось) предложили бизнесмену приобрести доли уставного капитала у пятерых участников ООО «Дороги Сибири». Тот согласился, заключив через своего представителя договор с Ланцовым на оказание им юридических услуг по сопровождению этих сделок. Причём этот нанятый опытный юрист достоверно знал о том, что купля-продажа долей в уставном капитале ООО «Дороги Сибири» не может быть заключена. Согласно уставу общества каждый участник, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан в установленном порядке известить об этом остальных участников общества, а также предоставить им преимущественное право покупки, чего в данном случае не было сделано.

31 января 2013 года предприниматель, желая стать полноправным владельцем предприятия, осуществлявшего деятельность на территории республики и Красноярского края, перечислил на счета участников общества 41 миллион рублей. А через несколько дней двое продавцов, узнав, что документы по сделке составлены неправильно и, следовательно, могут быть оспорены, отказались продавать свои доли бизнесмену. Кроме того, стало известно, что из Тувы в Хакасию приехал некий директор и учредитель фирмы, который, будучи конкурентом первого бизнесмена, также выразил готовность приобрести доли в уставном капитале ООО «Дороги Сибири», и эти двое продавцов на его предложение согласились...

Полностью материалы читайте в № 57 газеты «Хакасия»

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