Балаклея, радиация: что может «фонить» в растерзанном городе?

Донецкий журналист Сергей Александровский на страницах блога в «Живом Журнале» изложил свою версию того, что именно из взрывающихся в Балаклее боеприпасов могло вызвать повышение радиационного фона.

Судя по перепискам в социальных сетях, фонит не везде и равномерно, а локально и порой сильно. То есть, на одном месте фон может превышать многократно допустимый, а метров через 50 — фон природный. Это значит, что взрывы разбросали по округе различный хлам, ранее бывший приборами, в составе которых были источники излучения на основе стронция-90, цезия-137, радия-226, плутония-239 и 241, америция-241, и черти чего еще.

Поскольку на территории этой военной части были цеха по профилактике и перезарядке ракет, зенитных так точно, там наверняка были дефектоскопы, источником излучения в которых были вот такие штуки:

Эти штуки, похожие на старинные электродвигатели, называются БГИ-60 и Э-4М. В качестве источника в них — капсула с цезием 137, мощность излучения в метре от него, если разрушен корпус, может достигать 2 рентген в час.

Кстати, такие штуки много где в промышленности применялись и применяются, потому их можно обнаружить где угодно, и в том числе — на пунктах приемки металлолома... Потому как весят немало, а формой похожи на электродвигатель, и скорее всего, тот, кто их сдавал, перед этим вскрыл крышки в поисках медяхи... Я не хочу даже знать, что с ним стало впоследствии.

Следующим номером нашего хит-парада идут минометные прицелы 40-х, 50-х годов, артиллерийские буссоли древние, артиллерийские прицелы тех времен, когда излучение считалось забавной светящейся штукой. Фонить могут до 2,5 мР/ч, потому не стоит её тащить домой в коллекцию забавных ништяков, если найдете на огороде или на крыше дома =)







Вот еще интересная вещица — похожий на коллиматор ночной прицел для АК. В составе присутствует радий-226, они давным-давно не используются, но на складе теоретически могли быть…

Датчики обледенения тоже могли быть. Представленный на фото — на основе стронция-90.







Наверняка на базе были датчики дыма РИД-1. Источник излучения плутоний и америций, также в схеме присутствует электронная лампа, в которой есть никель-63.

Коварство этой штуки в том, что дозиметры с датчиками Бета-1 не покажут всю «красоту» картины, если разрушен корпус прибора. А вот многодиапазонный дозиметр — покажет 25 Рентген в час.











То есть, если видите такую картину — надо уходить оттуда на расстояние, и по пути встречным говорить, чтобы туда не шли. Даже со своим бытовым дозиметром, который покажет завышенный, но не критический фон.

Изотопы плутония 238, 239, 240 — альфа излучатели, бета-распаду они не подвержены, подвержен лишь плутоний 241, на который и реагирует наш бытовой счетчик, остальные три входящие в состав ИИ он попросту «не видит» физически.

Лабораторные контейнеры. В них может быть всё что угодно, если такой прилетел на огород, лучше не проверять что там внутри.





Вот эта штучка наверняка была на базе в больших количествах. Применяются такие источники в поверочных линейках для поверки дозиметров. В их основе цезий-137, при разрушенном корпусе фонить могут до 2 Рентген в час.

Потому смотрите внимательно, что у вас под ногами лежит, особенно если дозиметр трещит. Ваша безопасность только в ваших руках, Украина ничего искать там не будет, пособирает только крупные обломки от ракет.

Не думаю, что на территории базы были РИТЕГи с истекшим ресурсом, но черт их, этих имбецилов знает, возможно, теоретически могли и быть.