По данным на 26 марта, в Хакасии ликвидировано 70 степных пожаров и палов.

При этом особый противопожарный режим действует с 25 марта в четырёх сельсоветах Бейского района: Куйбышевском, Новотроицком, Новоенисейском и Кирбинском. А с 26-го — в Абакане, в связи с прогнозируемым резким увеличением среднесуточных температур и ростом количества палов травы.

Нужно помнить: в условиях действия особого противопожарного режима проведение любых огнеопасных работ запрещено. Нарушители будут оштрафованы в двойном размере или привлечены к уголовной ответственности.

Но и на других, более спокойных территориях инспекторы по пожарному надзору регулярно проводят рейды. С начала весны составлено 12 протоколов об административных правонарушениях.

За непринятие мер по очистке объектов и прилегающих к ним территорий, в том числе в пределах противопожарных расстояний, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности к ответственности привлечены глава сельсовета в Усть-Абаканском районе, ему выписано предупреждение, и директор средней школы в том же районе, он заплатит шесть тысяч рублей. За аналогичное нарушение в Саяногорске штраф выписан главному инженеру крупной ремонтной компании.

За сжигание мусора в местах, находящихся в опасной близости к строениям, которые могут загореться, штрафы выписаны троим черногорцам и троим жителям села Калинино Усть-Абаканского района – по тысяче рублей.

За возникновение палов сухостоя, опять же в Усть-Абаканском районе, штраф размером шесть тысяч рублей получил директор частной фирмы, работники которой просыпали горячую золу на заросший травой участок. За такое же нарушение тысячу рублей заплатит житель Саяногорска.

Обо всех случаях возгораний незамедлительно сообщайте по номеру пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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