Большинство жителей Хакасии знают, как формируется их пенсия

Уровень пенсионной грамотности населения республики довольно высок. Это показал социологический опрос*, проведённый в Хакасии среди клиентов территориальных управлений Пенсионного фонда.

Респондентам задавался вопрос «От чего, по вашему мнению, зависит размер пенсии?». По предложенным вариантам ответов были получены следующие результаты:

от размера официальной заработной платы – 58%,

от продолжительности стажа – 55%,

от суммы страховых взносов, которые платит страхователь – 33%,

от количества пенсионных баллов – 31%,

от уплаченных налогов – 11%,

от количества детей – 4%.

Не смогли ответить на вопрос 1% респондентов.

В ходе аналогичного опроса, проводившегося летом прошлого года, затруднения с ответом были у 3% опрошенных, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии.

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