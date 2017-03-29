Большинство жителей Хакасии знают, как формируется их пенсия

Уровень пенсионной грамотности населения республики довольно высок. Это показал социологический опрос*, проведённый в Хакасии среди клиентов территориальных управлений Пенсионного фонда.
Респондентам задавался вопрос «От чего, по вашему мнению, зависит размер пенсии?». По предложенным вариантам ответов были получены следующие результаты:
от размера официальной заработной платы – 58%,
от продолжительности стажа – 55%,
от суммы страховых взносов, которые платит страхователь – 33%,
от количества пенсионных баллов – 31%,
от уплаченных налогов – 11%,
от количества детей – 4%.
Не смогли ответить на вопрос 1% респондентов.
В ходе аналогичного опроса, проводившегося летом прошлого года, затруднения с ответом были у 3% опрошенных, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии.
Еще из этой рубрики: