Чёрная дыра подавилась звездой, – фантазируют «учёные»

В центре далёкой-далёкой галактики в 300 миллионах световых лет от Земли находится сверхмассивная чёрная дыра, «подавившаяся» веществом поглощённой звезды.

Фото: NASA/Swift/Aurore Simonnet, Sonoma State University

В работе, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters, исследователи из Массачусетского технологического института, NASA и других научно-исследовательских организаций описывается «приливная вспышка» – резкий выброс электромагнитного излучения, обычно происходящий, когда чёрная дыра поглощает другое небесное тело. Впервые вспышку зарегистрировали в 2014 году, и с тех пор учёные систематически направляли телескопы в сторону чёрной дыры, чтобы изучить процессы, сопровождающие рост и эволюцию ей подобных.

По мере того, как обречённая звезда падала на чёрную дыру, исследователи наблюдали небольшие колебания её излучения в оптическом и УФ диапазонах электромагнитного спектра. Примерно та же картина наблюдалась примерно 32 дня спустя, но уже в рентгеновском диапазоне.

При помощи компьютерного моделирования исследователи смогли установить наиболее вероятный сценарий, объясняющий эти аномалии: звезду, приблизившуюся к горизонту событий чёрной дыры, разорвало приливными силами, и осколки звезды, двигаясь по спирали в направлении чёрной дыры, начали сталкиваться между собой, что и привело к возникновению вспышек в тех местах, где происходило столкновение осколков звезды между собой. Таким образом, чёрная дыра словно не смогла быстро поглотить захваченные осколки и начала «задыхаться» от них, отмечают исследователи.

Наблюдение событий разрушения приливными силами – практически единственный способ обнаружить чёрную дыру: они есть почти в каждой большой галактике, но не видны в телескопы до тех пор, пока не начинают поглощать яркие объекты, а это происходит раз в 10-100 тысяч лет. Поэтому каждое такое событие – это возможность узнать больше о чёрных дырах, отмечают авторы исследования.

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От редакции РуАНа

Как можно определить в науке разницу между предположением, фантазией и брутальным враньём? Строго и объективно – никак! Однако, это можно сделать субъективно, приобретя определённые навыки и опыт, и оценивая «научную» информацию в соответствии со своей осведомлённостью и уровнем её правдоподобности и логичности. С этих позиций я и оцениваю научно-популярные заметки, которые постоянно публикуются в Сети. Особо «зашкаливающие» экземпляры я препарирую публично на своих Конференциях и в статьях.

В этот раз придётся разобрать безпрецедентное враньё НАСА со своими подельниками – имеется в виду статья, которую вы только что прочли. Почему враньё? Потому что высказанные предположения базируются на других предположениях, а те – ещё на более ранних. И почти нигде не уточняется, что всё это пока только гипотезы, домыслы и фантазии, не имеющие совершенно никаких обоснований. Поэтому я и заявляю, что это – самое настоящее враньё!

Подробности разбора этого «научного» невежества можно будет посмотреть и послушать на очередной, 25-й Интернет-Конференции из серии «Новая наука Николая Левашова», которая состоится в воскресенье 23 апреля 2017 года в 17:00 мск на сайте «Ключи познания». Вход на Конференцию свободный. Приходите, будет очень злобно, но интересно и познавательно…