ДНР расширила перечень граждан, которые имеют право на получение паспорта республики

Совет министров Донецкой народной республики разрешил выдавать паспорта ДНР гражданам Украины, прибывшим в республику для постоянного проживания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Постановление дополняет перечень лиц, которые имеют право на получение паспорта гражданина ДНР. Теперь документ республиканского образца, кроме прочих, могут получить и граждане Украины, проживавшие и зарегистрированные по месту жительства в иных областях по состоянию на 7 апреля 2014 года, прибывшие в Республику для постоянного проживания как члены семей состоящих или состоявших на военной службе, в правоохранительных органах, органах безопасности или на госслужбе ДНР», — говорится в сообщении Совмина, которое цитирует ДАН.

По решению правительства, правом на получение паспорта наделены также иностранцы и лица, которые на 7 апреля 2014 года не достигли совершеннолетия, на момент рождения которых родители были иностранными подданными или лицами без гражданства и хотя бы один из родителей принял гражданство Украины.

Полный перечень категорий указан в постановлении № 3-41 от 10 марта 2017 года, которое опубликовано на сайте Совета министров. Документ вступил в силу с момента его опубликования.

Выдача паспортов началась 16 марта 2016 года. Первым 20 гражданам документы выдал лично руководитель Республики. Тогда власти заявляли, что в первую очередь паспорта получат жители, которые на тот момент достигли 16, 25 и 45 лет, а также утерявшие по различным причинам украинский паспорт.

Стоит напомнить, что 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ паспортов Луганской и Донецкой народных республик. Оговаривалось также, что Россия может отменить решение о признании паспортов ДНР и ЛНР в том случае, если Киев полностью выполнит Минские соглашения.

Между тем, в ДНР неоднократно сообщали, что признание документов Россией многократно увеличило число желающих обрести донецкий паспорт.