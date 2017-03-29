Дональд Трамп назвал теорию глобального потепления «мистификацией»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который пересматривает принятый администрацией Барака Обамы «План чистой энегрии», в соответствии с которым от штатов требовали сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода. В соответствии с этим указом будет также урезан бюджет Агентства по охране окружающей среды США, а правила для угледобывающей, газовой и нефтяной промышленности подлежат пересмотру.

Указ Трампа об энергетической независимости отменяет природоохранные инициативы, включая ограничения на выбросы парниковых газов на угольных электростанциях.

Пересмотру подлежат также ограничительные меры для угледобывающей, газовой и нефтяной промышленности.

По словам Трампа, новый указ являет собой "конец войны с углем", будет способствовать созданию миллионов рабочих мест в энергетическом секторе и стимулировать экономику. Представители горнодобывающих компаний приветствовали решение Трампа.

Защитники окружающей среды предупреждают, что новые меры будут иметь серьезные последствия как для США, так и для всего мира.

При этом указ формально не отменяет международные обязательства США в рамках Парижского соглашения по климату, заключенного в декабре 2015 года.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал выйти из Парижского соглашения, называя его невыгодным, а также отменить ряд "зеленых" законов, которые, по его словам, вредят экономике.

Что изменит указ Трампа?

У Дональда Трампа принципиально иной подход к окружающей среде, чем у его предшественника. Барак Обама полагал, что климатические изменения это "реальность, которую нельзя игнорировать".

"План чистой энергии" был призван сократить выбросы парниковых газов на электростанциях, работающих на угле, чтобы выполнить обязательства, принятые в Париже.

По словам Трампа, новый указ представляет собой "конец войны с углем"

Этот план был непопулярен в штатах, где у власти находятся республиканцы, и его постоянно оспаривали в суде, особенно представители бизнеса, связанного с использованием нефти, угля и газа в качестве топлива.

В прошлом году Верховный суд временно приостановил его действие, пока шло судебное разбирательство.

Администрация Трампа утверждает, что отмена этого плана приведет к созданию новых рабочих мест и снизит зависимость Америки от импортного топлива.

В Белом доме говорят, что президент намерен "двигаться вперед в области увеличения производства энергии в США".

"Предыдущая администрация обесценила рабочих своей политикой. Мы можем сберечь окружающую среду и при этом обеспечить людей работой", - утверждают в команде Трампа.

Президент намерен также на треть сократить финансирование Агентства по охране окружающей среды, главой которого он недавно назначил Скотта Прюитта, с недоверием относящегося к теории глобального потепления.

Выполнят ли США свои обязательства по Парижскому соглашению?

В ходе предвыборной кампании Трамп утверждал, что это соглашение заключено на невыгодных для США условиях.

Парижской договор предусматривает отказ правительств от использования ископаемого топлива и снижения выбросов двуокиси углерода с целью сдерживания глобального потепления.

В прошлом Трамп утверждал, что климатически изменения - "это дело рук и выдумка китайцев".

Одним из ключевых обязательств США в Париже было сокращение выбросов на электростанциях, работающих на угле

Однако в конце прошлого года он признал, что "имеется некоторая связь" между человеческой деятельностью и климатическими изменениями.

В настоящее время неясно, какова позиция США именно по Парижскому соглашению.

Но что бы ни выбрали США - Евросоюз, Индия и Китай утверждают, что будут выполнять взятые на себя в Париже обязательства.

Какую реакцию следует теперь ожидать?

Президентскому указу будут противостоять защитники окружающей среды, которые уже пообещали оспорить его решение в суде.

Защитники окружающей среды готовы бросить Трампу вызов

"Эти действия являются нападкой на американские ценности и ставят по угрозу здоровье, безопасность и процветание каждого американца", - заявил миллиардер и активист природоохранного движения Том Стейер.

Другая группа по охране окружающей среды, Earthjustice, утверждает, что бросит вызов новому указу как в суде, так и во внесудебном порядке.

"Этот указ игнорирует закон и научные факты", - считает президент Earthjustice Трип ван Ноппен.

Миф о глобальном потеплении