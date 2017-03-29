Доходные шмотки гламурной генеральши Анастасии Задориной

Сколько Россия заплатит за олимпийскую форму от дочери завхоза ФСБ?

Статус отца, главного «завхоза» ФСБ Михаила Шекина, самым благоприятным образом сказывается на бизнес-успехах его дочери — Анастасии Задориной. Не так давно ей удалось стать поставщиком наградной и спортивной одежды для спортсменов олимпийской сборной России до 2025 года. Контракт выиграла компания ZA Sport, созданная всего лишь за два месяца до конкурса. Теперь девушка из хорошей семьи намерена создать всероссийскую сеть магазинов.



Согласно совместному пресс-релизу Олимпийского комитета России и ZA Sport, помимо уже имеющегося производства в Москве компания Задориной обязуется открыть вторую фабрику, а также федеральную сеть фирменных магазинов «с ценами, доступными для массового потребителя». Открытие экипировочного центра и флагманского магазина ZA Sport запланировано на ноябрь 2017 года.



Количество розничных точек, а также сумму инвестиций в них и в новое производство основатель и главный дизайнер бренда ZA Sport Анастасия Задорина раскрыть отказалась. У компании есть «единомышленники и партнеры», заметила она, отвечая на вопрос об инвесторах. «Спорт — это классно, модно, интересно», — подчеркнула дизайнер.



Сумму контракта на экипировку стороны также не раскрыли. Президент ОКР Александр Жуков сообщил РБК, что она сопоставима с контрактами, которые заключаются комитетами в других странах. По его словам, ZA Sport сделала лучшее предложение по цене по сравнению со всеми кандидатами.



О том, что у Олимпийского комитета впервые за 15 лет сменится экипировщик, стало известно в начале февраля 2017 года. ZA Sport сменила давнего партнера ОКР Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, контракт с которой истек в январе.



ZA Sport входит в ZA Group, которая помимо спортивного направления развивает бренды anastasiAZadorina и занимается организацией и PR-сопровождением мероприятий. Спортивное направление ZA Group было создано в 2012 году и «специализируется на разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий». Среди ее клиентов — близкое к ФСБ общество «Динамо», аэропорт Внуково, «Норильский никель», «Росатом», S7 Group, ГУМ.



Учредителем и единоличным владельцем ООО «За Спорт», которое было зарегистрировано 1 декабря 2016 года, является Анастасия Задорина. Также ей принадлежат 85,5% долей в ООО «За Групп» (выручка в 2015 году — 638 тыс рублей, убыток — 86 тыс рублей), ООО «Экипспорт» и еще семь компаний.



Анастасия Задорина — дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина.



В 2014 году дизайнер провела в Москве нашумевшую акцию, предложив прохожим обменять их одежду иностранных брендов на футболки с надписями «Тополь санкций не боится» или «Санкции? Не смешите мои Искандеры». Как сообщало агентство «Руспрес», спонсором акции выступила компания «Байкал-групп», в совет директоров которой входил Роман Золотов — сын главы Росгвардии Виктора Золотова.