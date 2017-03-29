Дружинники будут ловить преступников в Саяногорске

Накануне в ОМВД России по Саяногорску прошло вечернее построение наружных нарядов с представителями ДНД.

Теперь такие построения полицейских и дружинников будут проходить ежедневно. Стражи порядка отмечают, что с приходом тепла у наружных нарядов увеличивается объём работы, поэтому помощь добровольцев просто необходима. Уже второй год функционирует общественное объединение правоохранительной направленности «Металлург», состоящее из 26 человек.

Всего совместно с сотрудниками полиции ежедневно в патруль выходят до десяти дружинников. Перед несением службы они знакомятся с ориентировками и задачами по обеспечению общественного порядка.

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