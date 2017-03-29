Эту песню не убьёшь

Запрет российской исполнительнице Юлии Самойловой посетить в Киеве песенный конкурс «Евровидение» обернулся очередным громким скандалом. Напомним, власти Незалежной отказали певице во въезде в страну из-за её участия в фестивале в Крыму, а также из-за высказываний в соцсетях (Юлия поддержала присоединение части полуострова к РФ). Реакция на эту конфликтную ситуацию — тема сегодняшнего опроса «Хакасии».

Вячеслав ПОЛЯНИН, председатель Орджоникидзевского районного совета ветеранов труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов:

— Я бы пожалел девочку и оградил от того потока негатива и зла, который сейчас идёт с украинской стороны. Главный вопрос в том, кто и как её будет охранять? Всё же имеются опасения насчёт безопасности певицы. Вдруг в момент выступления на сцене запустят в неё чем-нибудь, отключат звук, освищут. Чтобы такого не случилось, нужны твёрдые гарантии безопасности и защита российской артистки со стороны Европейского вещательного союза. А иначе не стоит и приезжать.

Наталья ПРОСКУРНЯ, начальник отделения почтовой связи «Бондарево», Бейский район:

— То, что нашу певицу не пустят на «Евровидение», по-моему, стоило ожидать. Но, может, оно и к лучшему, ведь ещё неизвестно, как отреагировали бы на её приезд радикалы в Киеве. Конечно, ничего хорошего в этом нет. У музыки не должно быть никаких границ, в том числе политических, к тому же мы с украинцами — братские народы. Но если сложилась такая ситуация, то из соображений безопасности нашей певице, я думаю, лучше остаться дома.

Инга РУСАКОВА, предприниматель (Абакан):

— К певице Юлии Самойловой я с симпатией отношусь, смотрела про неё передачу Андрея Малахова. Знаю, что она хорошая певица и очень много сил потратила на подготовку к «Евровидению». Однако я, как и большинство, считаю, что России на этом конкурсе делать нечего. Ведь где он проходит? Там, где идёт война, где продолжают бесчинствовать бандеровцы и нет никакой уверенности в безопасности человека.

Вера ТУНИК, председатель Хакасской региональной организации Всероссийского общества инвалидов:

— Отказ нашей исполнительнице во въезде в страну — позор для украинцев. Она что, не такая, как все? По-моему, это верх цинизма — не дать артистке выступить на сцене за её убеждения. Наверное, что-то случилось с мозгами тех людей на Украине, которые принимают такие решения. И что ещё хочется спросить: почему молчат Евросоюз, мировое сообщество? Почему не выразят протест на несправедливое решение украинской стороны?

Лидия ШМАКОВА, главный редактор газеты «Саянские ведомости»:

— Ситуация с нашей исполнительницей вызывает и возмущение, и обиду. Конечно, она должна была поехать и достойно представить Россию на музыкальном конкурсе. А всё произошедшее — очередной плевок в сторону нашей страны. Считаю, что подобные действия радикальных политиков ещё больше повредят и без того небезупречной репутации Украины.

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