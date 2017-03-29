Газопровод из России в Японию удешевит японцам газ в 2,5 раза

«Газпром» может нанести удар по рынку СПГ в Азии проектом газопровода в Японию, которая является крупнейшим потребителем сжиженного газа в мире. Еще в декабре в Японии президент России Владимир Путин заявил, что изучается возможность строительства газопровода Сахалин-Хоккайдо. Сегодня же в кулуарах форума «Арктика — территория диалога» заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов подтвердил журналистам, что российский холдинг прорабатывает вопрос строительства трубопровода. «Мы сейчас прорабатываем вопрос, поэтому сказать пока ничего не можем», — процитировало зампреда «Газпрома» агентство «РИА Новости».

До этого «Коммерсант» ознакомился с расчетами японской стороны и написал, что газопровод мощностью 25 млрд. кубометров в год обойдется в $ 6 млрд. и может быть запущен уже в 2022 году. При этом российский газ будет в 2,5 раза дешевле СПГ, сообщает издание.

EADaily уже сообщало о том, что Россия и Япония планируют наращивать в Японию поставки российского СПГ. Серьезного влияния на рынок, правда, они не окажут. Сахалинские проекты могут обеспечить до 15% потребления в стране. А вот вместе с газопроводом значительно увеличат долю российского газа на японском рынке. В 2015 году Япония, у которой нет собственного газа, закупила 117 млрд. кубометров СПГ (85 млн. тонн). А рост поставок российского СПГ (до 20 млрд. кубометров или 15 млн. тонн) и запуск газопровода мощностью 25 млрд. кубометров позволят при нынешнем потреблении увеличить долю российского газа до 40%.