Индонезийский питон проглотил молодого человека

29.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Трагедия произошла на острове Сулавеси. Парень пропал в воскресенье.

25-летний Акбар Салубиро собирался в соседнюю деревню. На следующий вечер обеспокоенные его исчезновением односельчане принялись искать молодого человека и обнаружили на заднем дворе его дома раздувшуюся рептилию. Змею вскрыли, внутри было тело Салубиро. В ночь трагедии люди слышали крики, доносившиеся из пальмовой рощи, однако на зов никто не пришёл, пишет Лента.ру со ссылкой на представителя деревенского совета Салубиро Джунаиди.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,251