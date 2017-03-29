Индонезийский питон проглотил молодого человека

Трагедия произошла на острове Сулавеси. Парень пропал в воскресенье.

25-летний Акбар Салубиро собирался в соседнюю деревню. На следующий вечер обеспокоенные его исчезновением односельчане принялись искать молодого человека и обнаружили на заднем дворе его дома раздувшуюся рептилию. Змею вскрыли, внутри было тело Салубиро. В ночь трагедии люди слышали крики, доносившиеся из пальмовой рощи, однако на зов никто не пришёл, пишет Лента.ру со ссылкой на представителя деревенского совета Салубиро Джунаиди.

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