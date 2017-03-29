Исаакий плачет, а корона на мордатую «царицу» Машу не налазит

По информации, поступившей от источника в штабе самозваной «царицы» Марии Владимировны «Романовой»-Гогенцоллерн, оказывается, её хотели короновать на российский престол. И ни где-нибудь, а в Исаакиевском соборе!

Именно по этой причине заговорщики затеяли передачу собора Церкви, которая в значительной части стоит на стороне самозваной «царицы» и действует против Президента России.

Здесь я сделаю небольшое отступление. Все знают, что в школе большинство учеников не блещут интеллектом, существует плотная середина и много отстающих. Все они получают соответствующие оценки, по которым формируется аттестат. Почему-то бытует мнение, что, вырастая, все люди непременно становятся равными друг другу по интеллекту и на этой равной волне все люди, якобы, способны понимать, что творится вокруг и даже делать экспертные заключения.

На самом деле всё не так. Двоечники никуда не испаряются. Середняки тоже не взлетают вверх. И выводы, которые делают такие взрослые, точно так же, как в школе, больше, чем на ТРОЙКУ, не тянут. Это нужно понимать.

Газета «Президент» предназначена для тех читателей, которые погружены в самую гущу политических событий, которые обладают необходимой специальной подготовкой и специальной информацией. Именно поэтому наши материалы большинству на первый взгляд могут быть непонятными. Именно для большинства мы открыли рубрику «Эхо наших публикаций», в которой мы даём новости, освещающие вопросы, которые мы поднимали ранее.

Ситуация с самозваной «царицей» Марией Владимировной из ряда наиболее сложных. Как по персоналиям, втянутым в эту антигосударственную машину, так и по уровню информации, курсирующей в отношении заговорщиков. Читатели должны это понимать и дочитывать многие вещи между строк.

Так вот ещё раз популярно попытаюсь объяснить цель госпереворота, подготавливаемого самоназванной «царицей».

Целью заговорщиков являются Россия и ФРС. Федеральная резервная система является частной фирмой немецкого императора Российской империи Николая II. ФРС – это печатный станок, с помощью которого Романовы завладели всем миром. Но сейчас ФРС взяли под свой контроль евреи. Правда, им удалось забрать только должности, а акции остались у Романовых.

Поэтому мировая закулиса, а проще – Сион, придумали схему, по которой даму из еврейского и армянского рода Багратионов «Марию» «Владимировну» они попытались представить «тоже Романовой».

Заговорщики подкупили «Русскую» православную церковь, которая совершила необходимые преступления – признала Никлая II и его семью убитыми и канонизировала их в лике святых. Этим шагом дорога к российскому престолу для самозваной «царицы» оказалась открыта. Но вмешались правоохранительные органы РФ, которые знают, что никто никого не расстреливал, и семью императора вёл и ведёт по жизни специальный отдел КГБ…

Если Мария Владимировна будет признана в качестве Романовой, то она получит право распоряжаться Россией. Как любой захватчик, она раздербанит нашу Родину на куски и по кускам продаст её своим кланам.

Ситуация настолько опасна, что Гитлер со своей войной выглядит песчинкой. Кстати, отец Марии Владимировны служил в ставке Гитлера и именно её отец вёл фашистские войска на СССР, а не Гитлер. Плакаты времён войны это прекрасно отражали.

Сегодня Сион взял под свой контроль территорию братской Украины и теперь хочет использовать эту страну в качестве тарана против России. На кону не только восстановление Хазарии. На кону захват всего мира.

В своей статье «16 марта в ООН рассмотрят все кандидатуры на Российский престол» газета «Президент» предупредила и заговорщиков, и соответствующие спецслужбы о том, что такое событие готовится. Состоялось ли оно – пока данных нет. Чуть позже они появятся, и мы обязательно проинформируем читателей.

Теперь что касается США. Дональд Трамп сломал все планы сионистов, поэтому они до сих пор так громко воют. И надо понимать, что никаких демократических выборов вовсе и не было. Да, возможно, Америка и проголосовала за Трампа. Но выборы осуществляются не по признаку «кто больше получил голосов». Президент просто назначается, а выборы – лишь ширма, обеспечивающая легитимность назначенцу, а людям пускающая в глаза демократическую пыль.

За Трампом стоят очень большие силы, с которыми Сион справиться не может. Я называю эти силы – Третьей силой (см. «Власть во власти Власти»). В настоящее время Трамп и вся мировая элита готовятся к дефолту США. Придёт время, и Трамп объявит, что сегодняшние США не те, которые должны всему миру.

Эта ситуация в стадии завершения подготовки, поэтому скоро начнётся мощный дефолт в США и всех тех богатых россиян, кто держит там деньги.

Для мирового сионизма настал час последней битвы. Либо они уничтожают все народы Земли и остаются править планетой в одиночестве, либо земляне признают сионистов как форму рака и начинают бороться с этой болезнью.

Андрей Тюняев, главный редактор газеты «Президент»