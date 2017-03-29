Избирком Петербурга утвердил заявку на референдум против передачи Исаакия церковной мафии

На референдум предлагается вынести вопрос о том, что Исаакиевский собор, Храм Спаса на Крови и Собор имени апостолов Петра и Павла должны быть музеями, где могут проводиться религиозные церемонии

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу по проведению общегородского референдума по вопросу сохранения музейного статуса Исаакиевского собора, передает корр. ТАСС с заседания избиркома. Теперь вопрос о возможности проведения плебисцита должно рассмотреть Законодательное собрание Петербурга.

"Представленное ходатайство о проведении референдума соответствует законодательству. Комиссия постановила направить постановление о регистрации инициативной группы в Законодательное собрание Петербурга", - сказала заместитель председателя комиссии Надежда Лебедева.

На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в течение 20 дней должно рассмотреть вопрос о возможности проведения общегородского референдума. Об этом сообщил журналистам представитель инициативной группы по проведению референдума, депутат Заксобрания города Борис Вишневский. "У Заксобрания будет 20 дней на принятие решения. Оно может нам отказать, только если предмет обсуждения не может быть вынесен на референдум", - сказал Вишневский.

В инициативную группу, кроме местных парламентариев, которые ранее провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли Российский творческий союз работников культуры, Санкт-Петербургский союз ученых, движение "Православные за Исаакий как храм и музей", а также политические организации, в том числе партия "Парнас".