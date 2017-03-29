Как защитить старшее поколение от мошеннических действий? Именно таким вопросом задались участники круглого стола, прошедшего в Абакане по инициативе сторонников партии «Единая Россия».

— Эта проблема касается каждого, — слова первого заместителя председателя Верховного Совета Хакасии, председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Юрия Шпигальских можно было вынести эпиграфом к мероприятию.

И, погружаясь вглубь вопроса, действительно приходилось убеждаться: испытать на себе противоправные действия мошенников могут как представители власти, так и простые граждане. А одна из наиболее незащищённых групп населения — это старшее поколение. В группе риска — одинокие пожилые люди. И сколько бы ни говорилось через средства массовой информации о конкретных примерах с предупреждением: «Будьте осторожны» — число таких преступлений даёт о себе знать. Только за прошлый год и первые месяцы наступившего 2017-го в Хакасии произошло 1066 преступлений по статье «Мошенничество». 190 из них — как раз совершено в отношении пожилых людей. Материальный ущерб в общей сложности составил более шести миллионов рублей.

— Наша сегодняшняя задача — собрать информацию о таких случаях и разработать эффективный механизм, позволяющий обезопасить старшее поколение от мошеннических действий, — определил более конкретно суть разговора Юрий Шпигальских.

Чтобы полнее нарисовать картину происходящего, в малом зале Верховного Совета Хакасии собрались не только депутаты и представители правительства. К решению столь важной проблемы со своими предложениями подключились сотрудники прокуратуры, МВД, социальных служб, руководители общественных организаций... И чем дольше шёл разговор, тем яснее становился масштаб преступных действий. Да, злоумышленники уже столько наплодили схем по отнятию денег у доверчивых граждан, что приходится лишь разводить руками — раскрыть такого рода преступления довольно сложно. Но и случаи бы эти не приобретали столь крупный размах, будь люди хоть чуточку недоверчивее.

Среди самых частых примеров — телефонные звонки и SMS-рассылки. Уж сколько раз, казалось бы, твердили миру, что присланные сообщения не всегда соответствуют действительности, но только всё не впрок: родители бросаются спасать своих любимых чад из... якобы рук закона. Причём сначала лишают себя честно заработанных денег, а уж только потом начинают выяснять, в какую там аварию кто попал или на кого нечаянно наехал. Оказывается, не попал, не наехал, и взятку, чтобы избежать уголовной ответственности, никому давать не надо. В этом не так давно убедилась 91-летняя жительница Абакана, отдавшая мошенникам 120 тысяч рублей.

Есть, конечно, и другие варианты. Открываете SMS, а там: «Ваша банковская карта заблокирована». Ужас, паника?! Поводов для переживания нет. Достаточно перезвонить по номеру, и банковский сотрудник по ту сторону трубки всё вежливо разъяснит. Да, паника тут не к месту, для разблокирования надо лишь дойти до банкомата и по телефону просто продиктовать определённые цифры. Человек даже не подозревает, что мошенник таким образом подключает его банковскую карту к своему мобильному телефону. В случае с 62-летней жительницей Абакана, например, исчезло 90 тысяч рублей.

Попалась на уловку мошенников в Саяногорске и 85-летняя пенсионерка. Ей по телефону от имени работников местной поликлиники сообщили про плохие результаты анализов. Та, конечно же, испугалась и согласилась приобрести предложенное ей чудо-лекарство. 200 тысяч рублей у неё не нашлось, но звонивший согласился сделать скидку. Как только пожилая женщина перевела 185 тысяч, «добродетель» отключил телефон.

И случаев таких — никакой газетной площади не хватит перечислять. Хотя уже не первый год в этих самых печатных СМИ о конкретных происшествиях и пишут, а уж про телевизор и Интернет говорить нечего — кишит кишмя информацией. Однако ж все предостережения не действуют, деньги нескончаемым потоком текут по указанным мошенниками «адресам».

Впрочем, одними телефонными звонками и SMS дело не ограничивается. Нравится любителям лёгкой наживы посещать дома и квартиры по поводам, естественно, различным и противозаконным. Перечень вариантов впечатляет своим разнообразием. Вся беда в том, что люди без каких-либо проблем пускают незнакомцев к себе и в конечном итоге расстаются с многолетними накоплениями.

Так, 76-летняя абаканка отдала мошеннице 180 тысяч рублей. Повод зайти в гости был далеко не радужный — неизвестная женщина решила пригласить пенсионерку на похороны своей родственницы, проживавшей в этом районе города. А как попала в дом, про покойную уже и не вспоминала, всё про себя да про себя любимую рассказывала, втираясь в доверие. Естественно, пожилая женщина, не избалованная вниманием, прониклась симпатией к новой знакомой, а когда узнала про «порчу на смерть», так и вовсе потеряла бдительность. Выяснилось, что весь корень зла в деньгах. Надо их отнести в церковь и освятить, разделив на три части. Как не поверить благим намерениям такой милой гостьи и не отдать на время всё накопленное? Отдала. Только вот обратно ничего не получила. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Из той же «оперы» приход цыганки в гости. Уж тут-то, казалось бы, надо быть начеку. Напоил водой, раз сильно просит, и проводи за двери — ан нет. И попила, и не ушла, а жертвой мошенницы на сей раз стал пенсионер. Как так получилось, он до сих пор понять не может. Делал почему-то всё, что говорила: и деньги в наволочку клал, и в подполье опускал для снятия с них порчи. А когда из подполья достал, 300 тысяч рублей как сквозь землю провалились.

Сотрудники МВД по Хакасии убедительно просят не спешить расставаться с кровно заработанным, можно прервать разговор, с кем-то посоветоваться, а уж потом принимать решения. Выигранное время позволит более здраво посмотреть на сложившуюся ситуацию.

Не следует обращать внимания и на различные розыгрыши призов, о которых постоянно говорится в получаемых SMS. И уж точно лучше не перезванивать на незнакомые телефонные номера. Это ещё один способ поживиться за ваш счёт. Не сулят ничего хорошего и так называемые письма счастья, привлекающие выигрышем автомобиля. Стоит повнимательнее присмотреться и к работникам Пенсионного фонда, и к соцработникам, и к врачам, и к представителям ЖЭКа... Все они что-то предлагают, только вот что именно — нужно разбираться по каждому случаю отдельно. И, как показывает практика, все эти чудо-лекарства и суперприборы — одно большое мошенничество.

Как найти противоядие? Участники круглого стола предложили разработать памятки, которые содержат телефоны участковых полиции и работников соцзащиты, отвечающих за ту или иную территорию. Как вариант — развешивать их в подъездах, местах большого скопления людей. Необходима разъяснительная работа на сходах граждан в сёлах и деревнях, на общедомовых собраниях в городах. Должна сыграть свою роль и социальная реклама на телевидении и в газетах. А самое главное, с чем согласились все собравшиеся, — нужно ужесточить уголовное наказание за такого рода преступления. Люди, которые готовы обобрать стариков, не имеют ничего святого, а значит, сидеть в тюрьме должны как можно дольше.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







