Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Хакасии возглавил Николай Михеев

Кадровое решение приняла сегодня сессия Верховного Совета республики.

Николай Михеев сменил на посту главы комитета Владимира Костюша, который вернулся на прежнее место работы. С 1997 до 2013 года Владимир Костюш занимал должность главного врача хакасской республиканской клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской. Николай Михеев возглавлял комитет Верховного Совета Хакасии по здравоохранению и социальной политике в пятом созыве, с 2009 по 2013 год, напомнили в пресс-службе республиканского парламента.

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