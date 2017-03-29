Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Хакасии возглавил Николай Михеев

29.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Кадровое решение приняла сегодня сессия Верховного Совета республики.

 

 

 Николай Михеев  сменил на посту главы комитета   Владимира Костюша, который вернулся  на прежнее место работы.   С 1997  до  2013 года  Владимир Костюш занимал должность главного врача хакасской республиканской клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской.    Николай Михеев возглавлял комитет Верховного Совета Хакасии по здравоохранению и социальной политике в  пятом созыве, с 2009 по 2013 год, напомнили в пресс-службе  республиканского парламента.

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