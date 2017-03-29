Лондонский суд: Украина должна России три миллиарда. Жестокая зрада

, которые она задолжала России. По крайней мере именно так оценивают формально промежуточное решение Высокого суда Лондона в российском минфине. И хотя Киев уже подает апелляцию, последствия этого решения для украинской экономики будут безрадостными.

Высокий суд Лондона вынес промежуточное решение по делу о долге Украины перед РФ на 3 млрд долларов. Оно гласит, что дело будет рассматриваться в ускоренном порядке. Это означает, что оно будет идти без проведения полномасштабного разбирательства, которое предполагает прения сторон. Просьба об ускоренном порядке содержалась в ходатайстве России, тогда как Украина настаивала на полномасштабном разбирательстве. То есть судья принял решение в пользу российской стороны.

Как сообщает агентство Bloomberg, судья по делу отверг все аргументы украинской стороны, в том числе снял с России обвинения в политическом давлении на Украину. Киев, конечно, намерен оспаривать это решение.

Фактическая сторонв

Судья рассказал, что внимательно изучил утверждения главы Минфина Украины Александра Данилюка о том, что подача иска Россией является «инструментом по оказанию давления на Киев» в череде таких действий, как «военная оккупация, уничтожение имущества, незаконная экспроприация активов и ужасные гуманитарные последствия», передает ТАСС. Именно на этом основании украинская сторона требовала полного рассмотрения дела. Однако суд постановил: так как иск был подан о выплате долговых обязательств, перечисленные вопросы не входят в его юрисдикцию, поэтому полноценного судебного процесса проводить не нужно.

Москва считала, что позиция Украины в этом деле изначально была проигрышной. И текущее промежуточное решение судьи только подтверждает правоту России. Поэтому велика вероятность, что суд в скором времени обяжет Украину заплатить-таки Москве 3 млрд долларов. Рынок в этом тоже уверен – бонды Украины после решения суда дешевеют.

Реальный спорный момент в этом деле был один, и он касался формата этого кредита – считать его коммерческим (позиция Киева) или государственным, суверенным (позиция Москвы). В свое время суверенность долга признавал даже Международный валютный фонд. Собственно, решение об ускоренном судопроизводстве означает, что и британский суд по этому вопросу разделяет точку зрения России.

Минфин РФ расценил решение Высокого суда Лондона уже как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг по евробондам на 3 миллиарда долларов. Суд указал, что у Украины нет аргументов для невыплаты этого долга, считают в российском финансовом ведомстве. Иными словами, ведомство уверено, что выставление плана погашения долга, принятие решения по форме долга и аппеляция Киева - это уже формальности, которые сути дела не изменят.

Окончательный проигрыш этого дела станет серьезным ударом не только по политическим амбициям Украины, но и по ее экономике. Кредиторы уже и так меняют свое отношение к Украине. Недавно МВФ в очередной раз перенес обсуждение транша Украине, теперь Всемирный банк передумал утверждать заем стране в 150 млн долларов по упрошенной процедуре. Для сравнения: если в 2014 году Киев получил от международного валютного фонда 4,6 млрд долларов, а в 2015-м – 6,7 млрд долларов, то в 2016-м Украине был выделен всего 1 млрд долларов.

Дефолт страны

Главный риск, который беспокоит и МВФ, и ВБ и других – это дефолт страны, который фактически произошел в 2014-м году, но формально откладывается лишь благодаря кредитованию МВФ. Финансисты надеялись, что при кредитной поддержке украинская экономика сможет перестроиться с российского на европейский рынки сбыта и встать на ноги.

Но все пошло совсем не так - страну поразил жестокий экономический кризис. Некий просвет наметился в конце прошлом года, когда украинская экономика начала показывать слабенький рост. Однако все надежды на рост пошли прахом благодаря действиям украинских националистов и бездействию украинской власти. Украина собственными руками нанесла сразу несколько сильных ударов по своей экономике.

Сначала это была блокада Донбасса. Затем по тому же сценарию началось выдворение из Украины украинских «дочек» российских банков. Не говоря уже об ограничениях для перевода денег украинскими гастарбайтерами из России на родину. Тем самым Киев ограничил или перекрыл полностью практически все основные каналы поступления валюты в страну.

«В сравнении с 2013 годом ВВП Украины сократился на 14 %. В долларовом эквиваленте ВВП Украины упал в 1,9 раза, или на 89,1 млрд долларов. За три года «реформ» доходы бюджета Украины сократились в полтора раза, а раскрученная властью инфляционно-девальвационная спираль привела к тотальному обнищанию населения», - говорит украинский экономист Александр Колтунович.

Иными словами, за три года из-за разрыва торговых связей с Россией и ЕАЭС Украины потеряла 27 млрд долларов экспортных доходов в 2014–2016 годах, посчитал Колтунович. Для сравнения: это на 10 млрд долларов больше того, что обещал дать МВФ в течение четырех лет программы помощи. Но главное, что экспортные доходы – это не кредиты, которые еще предстоит отдавать.

Блокада Донбасса и блокада банковских переводов

Ущерб Украины от блокады Донбасса оцениваются в потерю от 2,5% до 10% ВВП страны. Бюджет Украины лишится 1,3 млрд долларов, которые поступали в бюджеты страны в виде налогов с предприятий, зарегистрированных на Украине, но находившихся в ДНР и ЛНР. Потери одной только металлургической отрасли и смежных с ней отраслей оцениваются минимум в 3,5 млрд долларов.

А украинские гастарбайтеры, которым Киев ограничил переводы, только официально прислали на родину 7 млрд долларов в прошлом году, а неофициально на 5 млрд долларов больше.

«За три года Евросоюзу, МВФ, как и всему миру было более чем достаточно времени, чтобы понять, что Киев не способен на какие-либо экономические трансформации. Выделяемые транши не пошли на пользу экономике Украины», - говорит Александр Колтунович.

При этом, для Украины наступает день, когда надо будет отдавать многомиллиардые долги. За три года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в три раза до 1,93 трлн грн, что эквивалентно 70,97 млрд долларов или 81% ВВП. «Согласно нашим расчетам, долговое бремя на одного украинца составляет порядка 45,3 тыс. грн от госдолга страны, на одного работающего украинца – 111 тыс. грн госдолга страны. И с учетом девальвации гривны, а также привлечения новых займов бремя будет только больше», - указывает Колтунович.

Долговая кабала

По данным собеседника, в этом году Украине надо выплатить по внешнему долгу 3,9 млрд долларов, а в последующие три года целых 22 млрд долларов. Именно с 2018 года Киев должен начать отдавать новые долги МВФ (сейчас расплачивается по старым, взятым до 2014 года), а также начнутся первые выплаты в рамках задолженности частным кредиторам, которые были реструктуризированы (с 2021 года придется отдавать им основную часть задолженности на десятки миллиарды долларов). И это еще без долга перед РФ.

Возможности оплаты долгов определяются золотовалютными резервами. ЗВР Украины на 1 марта 2017 года составляют 15,46 млрд долларов. Это, конечно, не 5,6 млрд долларов, как было в марте 2015 года. Однако повода для радости все равно мало. «На текущий момент Украина задолжала МВФ около 13 млрд долларов. Фактически официальные золотовалютные резервы Украины - это кредиты МВФ. Получается, если Украина погасит кредиты МВФ, то официальные золотовалютные резервы опять будут мизерные», - рассуждает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Чтобы запустить экономику, стране необходимо наращивать объемы экспорта. А без России и стран ЕАЭС, БРИКС и СНГ это сделать будет невозможно. За три года все уже в этом убедились. В результате Киеву либо спишут эти долги, или будет объявлен дефолт», - резюмирует Колтунович.