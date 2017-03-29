Лукашенко назвал Путина родным братом и готов отстреливаться «спина к спине»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о братских отношениях с Владимиром Путиным. И не только братских, но и блестящих. До такой степени, что президент Белоруссии готов буквально стать с российским президентом спиной к спине и отстреливаться. Если это вдруг понадобится.

Об этом Александр Лукашенко сообщил на встрече с послом Армения по случаю завершения дипломатической миссии Армена Хачатряна в Белоруссии, передает БЕЛТА.

Он призвал всех успокоится, и отметил, что у него блестящие отношения с Путиным. Так что, услуги посредников по примирению ему не нужны.

"Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Беларусь все, сколько я президентом, столько и ходят - то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то.

Так мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее.

Сегодня уже о России говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Так успокойтесь - у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие ", - отметил белорусский лидер.

"И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим.

Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего.

Я ему как-то публично сказал - может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", - добавил президент Белоруссии.