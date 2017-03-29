Миллионы на лекарства

В Хакасии на приобретение льготных лекарств будут выделены дополнительные средства.

Такое решение принял глава республики Виктор Зимин в результате обсуждения проблемы на рабочей встрече с министром здравоохранения Натальей Коган.

На данный момент в Хакасии проживает почти 60 тысяч человек, имеющих право на получение мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения, в том числе по региональной программе — 47,7 тысячи человек. Для обеспечения региональных льготников необходимыми лекарственными препаратами в 2017 году в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в бюджете республики предусмотрено 342 миллиона рублей. За первые три месяца этого года отпущено препаратов более чем по 60 тысячам рецептов. Количество рецептов, находящихся на отложенном спросе, только за март уменьшилось вдвое.

— Говорить, что у нас всё замечательно, было бы лукавством. Глава республики Виктор Михайлович Зимин, осознавая эту проблему, поддержал инициативу о выделении дополнительных 77 миллионов рублей к предусмотренным в бюджете 342 миллионам на приобретение лекарственных препаратов по региональной программе, — рассказала министр здравоохранения Хакасии Наталья Коган. — Процедура торгов достаточно длительная в рамках существующего законодательства, поэтому лекарства поступят в начале второго полугодия 2017 года.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







