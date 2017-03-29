Минобороны открывает на своём сайте интерактивный раздел, посвящённый АрМИ-2017

29.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Минобороны открывает на своём сайте интерактивный раздел, посвящённый АрМИ-2017

На официальном сайте Министерства обороны России открывается интерактивный раздел, посвящённый третьим Армейским международным играм АрМИ-2017.

В разделе рассказывается о целях и задачах состязаний, правилах их проведения и судейства, участниках, времени и месте проведения этапов. С его помощью пользователи будут своевременно проинформированы обо всех изменениях в турнирных таблицах.

Также на интернет-портале ведомства на постоянной основе будут размещаться информационные сообщения и отчёты о проходящих этапах состязаний.

В ближайшее время начнут работу иноязычные версии раздела.

Армейские международные игры — соревнования, которые определяют сильнейших представителей армии России и иностранных государств в 28 военно-прикладных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Австрия и Индия изъявили желание участвовать в Армейских международных играх в 2017 году.

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