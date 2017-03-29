Мосул: армия Ирака несёт чудовищные потери и прекращает наступление

Кровавая операция по взятию иракского Мосула, находящегося в руках ИГ*, приостановлена. Официальный Багдад объясняет это слишком большим количеством жертв среди мирных жителей. На самом же деле «судьбой населения мало кто интересуется», комментируют востоковеды и рассказывают, в чем именно реальные причины приостановки боевых действий и в чем отличие происходящего от операции по взятию Алеппо.

Президент Ирака Фуад Масум заявил, что операция против ИГ* в западном Мосуле, которую иракская армия вела совместно с коалицией, руководимой США, была приостановлена. Иракский президент признал: в координации между американской коалицией и армией Ирака бывают сбои, которые приводят к непреднамеренным ошибкам и ударам по мирным жителям. Требуется найти «более приемлемые способы», признал Масум.

Сообщения о решении иракского президента прозвучали одновременно с серией призывов пересмотреть тактику боевых действий. Об этом во вторник заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. По данным ООН, с 17 февраля в ходе боев в западном Мосуле погибло более 300 мирных жителей. На минувшей неделе сообщалось о гибели 200 человек при авиаударах по жилым кварталам. Рассказывалась и история пятилетней девочки Хавры – единственной выжившей при авианалете коалиции. Бомбы угодили в дом, где она жила с мамой.

«Наибольшее число жертв было отмечено в результате инцидента 17 марта, когда был нанесен авиаудар по жилому дому на западе Мосула, в котором, как предполагалось, находились снайперы ИГ и боеприпасы. Согласно показаниям свидетелей, террористы предварительно загнали в дом около 140 мирных жителей», – отмечается в докладе верховного комиссара ООН по правам человека.

Во вторник с критикой операции в Мосуле выступила и правозащитная организация Amnesty International. Эта международная структура констатировала, что число жертв свидетельствует о нарушении международного гуманитарного права. Авиаудары коалиции «разрушили дома с целыми семьями внутри», указали в Amnesty International.

«Нанесение авиаударов по позициям ИГ в таких условиях, особенно когда есть очевидные признаки того, что террористы используют большое число гражданских в качестве живого щита в таких местах, может потенциально привести к непропорциональной гибели мирного населения», – делается вывод в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека, которое цитирует ТАСС.

Два отличия от Алеппо

Авиация коалиции практически ежедневно наносит удары по городским кварталам Мосула, в которых находятся десятки тысяч мирных жителей, констатировал во вторник на брифинге начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. «По оценкам международных гуманитарных организаций, город покинуло более 250 тыс. человек», – цитирует генерала ТАСС.

Рудской привел сравнение с операцией по освобождению Алеппо, которую вела армия Сирии совместно с российскими ВКС. Во-первых, напомнил генерал, на протяжении всей операции не применялась авиация. Во-вторых, мирное население имело возможность покинуть контролируемые террористами районы через организованные гуманитарные коридоры.

Ранее постпредство России при ООН выразило надежду, что американская коалиция подойдет к освобождению Мосула с такой же ответственностью, с какой Сирия при поддержке России освобождала Алеппо.

Разница масштабов

При этом, как констатировали в российском представительстве при ООН, масштаб происходящего в Мосуле, где остается до 600 тыс. человек, «в разы катастрофичнее», чем то, что происходило в Алеппо.

В Мосуле приходится вести боевые действия в кварталах, где находится огромное количество людей, и их несравнимо больше, чем было в Алеппо, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооруженных сил региона Института инновационного развития Антон Мардасов.

По мнению собеседника, ООН в свое время завышала данные о численности находящихся в Алеппо людей, но что касается данных по Ираку, то они более точны, так как само представительство ООН в стране намного шире, чем в Сирии. По оценке Мардасова, «в западных кварталах заблокированными оказались не менее 400 тысяч человек. 153 тысячи вышли в результате последних боевых действий на западе. Но плотность застройки очень большая – тесные улочки иракские».

Различия ситуаций

Доцент РГГУ, востоковед Сергей Серегичев в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на различия между освобождением Алеппо и той операцией, которую сейчас приостановили в Мосуле. В случае Алеппо многое «строилось на основе политических договоренностей, кулуарных», отметил собеседник.

«В частности, была договоренность с турками, что они отведут «своих» боевиков в Идлиб, а мы добьем тех, кто не хочет отводиться», – рассказал Серегичев. Он напомнил, что помимо протурецких там были также просаудовские и прокатарские боевики, и последних много положили там. «Если бы не было договоренности с Турцией, мы бы до сих пор брали Алеппо – либо взяли бы его с большими жертвами», – считает Серегичев.

В Мосуле ситуация принципиально иная, полагает собеседник. «Здесь мы видим типичный акт гражданской войны: сунниты против шиитов, причем и сунниты, и шииты сами по себе раздроблены на различные группировки», – констатировал собеседник. Многие российские и американские эксперты признают, что единственным вариантом обеспечения мира в Ираке является раздел власти. Но шииты с суннитами не могут договориться, никто не хочет делиться властью, при этом ни одна из сторон не может победить, напомнил эксперт.

Что затормозило темпы наступления

«Операция в Мосуле остановлена отнюдь не из-за гибели мирных жителей. Судьбой населения мало кто интересуется», – полагает Серегичев. Эксперт предположил, что решение иракских властей «связано с трудностью проведения операции, потому что боевики там хорошо окопались и отчаянно сопротивляются».

Как в свою очередь пояснил Антон Мардасов, операции в Мосуле происходят следующим образом: сначала авиация бомбит район, затем силы иракской армии занимают его и начинают вести бои в соседних районах. «Тут их могут встречать те же смертники, которые находятся в бункерах», – отметил эксперт, добавив, что любая армия при штурме такого крупного города, как Мосул, «столкнулась бы с теми же самыми проблемами».

Американцам и иракцам нужно взять Мосул быстро, получить там красивую победу, но сделать это быстро невозможно, отмечает Сергей Серегичев. Он напомнил, что американцы не хотят задействовать там в большом объеме свои наземные части. А у иракцев на это банально нет сил: с каждым захваченным домом, улицей и районом они несут большие потери, в некоторых частях с начала мосульской операции погибло до половины личного состава, констатировал Серегичев. «Естественно, эти части слабеют. А это части спецназа, восстановить их крайне сложно. Поэтому темпы наступления падают», – добавил собеседник.

«Фактически для того, чтобы прикрыть необходимую паузу, потому что у них закончились солдаты на передовой, они решили ввернуть красивый повод, дескать, вот коалиция нанесла удар по мирным жителям, будем расследовать инцидент», – подчеркнул Серегичев, отметив, что через неделю, как только подтянут резервы, все возобновится.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"