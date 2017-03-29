На молочных фермах в Воронеже с помощью роботов получают молоко от уникальных коров

На молочной мегаферме в селе Новомарковка Кантемировского района с помощью роботов получают молоко от уникальных коров с острова Джерси. Эксперимент, запущенный в середине октября прошлого года, идёт успешно.

ВКУСНЫЕ РЕКОРДЫ

Стоит отметить, что «Новомарсковское» — это вообще один большой эксперимент.

Этот робот занимается тем, что без устали пододвигает еду на кормовом столе бурёнок

Он стартовал почти четыре года назад в рамках создания в нашем регионе молочного кластера — уникального проекта, инициаторами которого стали областные власти и один из крупнейших производителей и переработчиков молока в России — компания «Молвест».

Предполагается, что в единой системе переплетутся сети молочных ферм, переработчики, продавцы молочной продукции, а тон всему этому процессу будут задавать специалисты, которых начнут буквально выращивать по уникальной «молочной» программе, заточенной под современные нужды отрасли.

Именно СХП «Новомарковское» постепенно стало одним из центров формирующегося кластера. Сегодня здесь успешно работает молочный комплекс на 15 000 коров. В основном это бурёнки пород монбельярд и джерси. Благодаря уникальным свойствам этих животных надои здесь взлетели до 85 000 л молока в сутки. Каждая корова на этой ферме даёт в 1,5 — 2 раза больше, чем дают коровы любых других пород в нашем регионе.

Кстати, джерсийки ещё относятся и к мировым рекордисткам по жирности молока (иногда она достигает 9%!) и содержанию в нём белка (до 4,5%). Да это почти готовые сливки! Выглядят они тоже необычно — стройные, с выразительными глазами, а телята этой породы очень похожи на оленят Бэмби.

У монбельярдов жирность молока хоть и поменьше, чем у джерсиек (до 4%), зато производительность поразительная — в среднем за год одна корова даёт до 8 000 л молока, или порядка 22 л в сутки.

Обе эти породы обладают ещё одним важным свойством, ради которого, собственно, и был задуман дорогой и уникальный по многим параметрам новомарковский проект: качество их молока идеально подходит для производства сыров, которые выпускает Калачеевский сырзавод, а также йогуртов и других молочных продуктов под торговой маркой «Вкуснотеево».

Ферму отличает не только компьютеризация и информатизация, но и высокоинтеллектуальные породы коров

Чтобы довести его практически до безупречного состояния, холдинг «Молвест» пошёл ещё на одно масштабное вложение — строительство комбикормового завода и зернохранилища. Этот проект обошёлся компании примерно в 250 млн рублей. Но это того стоило: он позволит обеспечивать элитных бурёнок «высокой кухней», в качестве которой специалисты предприятия могут быть уверены. При этом обходятся корма гораздо дешевле: как завод, так и элеватор построены буквально через дорогу от мегафермы.

Отметим, что общая стоимость проекта составила свыше 1,5 миллиарда рублей.

УПРАВЛЕНИЕ МЕГАФЕРМОЙ

СО СМАРТФОНА — РЕАЛЬНОСТЬ

На самом деле, масштабы — не единственное, что поражает в «Новомарковском».

«Компьютеризация и информатизация». Вот фраза, которую часто слышали здесь от руководителя хозяйства Владимира Пулина более 80 гостей — фермеров и инвесторов, приехавших в Воронежскую область на специализированный всероссийский семинар «Роботизированное доение в России», организованный на базе предприятий компании «Молвест».

Кстати, оказалось, что роботы занимаются здесь не только «добычей» молока. В одном из корпусов мимо участников экскурсии прошелестел Lely Juno. Это тоже робот, очень похожий на советский пылесос «Буран», только больше раза в три. Как объясняет руководитель хозяйства, его работу можно контролировать и корректировать с помощью смартфона. А заключается она в том, что Juno без устали круглосуточно подравнивает еду на кормовом столе у бурёнок. Таким образом, еда всегда доступна для коров.

Увеличением надоев — с 19 до 23 л в сутки с каждой коровы — занимаются «старшие братья» Juno — 8 доильных роботов Lely в одном из корпусов на 480 джерсиек. По конструкции это небольшие домики со стойлом у одной из наружных стенок. Внутри у них находится сам доильный механизм и управляющий им компьютер. Человек здесь нужен только для того, чтобы иногда проводить профилактику, объясняет инженер установок роботизированного доения Станислав Лейба. Роботы занимаются доением круглосуточно без перерывов на обед и сон, ежедневно принимая по 150 бурёнок.

Скажем честно, наблюдать за этим процессом можно бесконечно. Корова сама заходит в загончик и становится на платформу. После того как вымя почищено и промассажировано специальными щёточками, компьютер сканирует животное, выдаёт на экране полную информацию о нём и подстраивает строго под её вымя вакуумные стаканы и «стиль» доения. Корова при этом чувствует себя спокойно, поскольку ест поданное тем же роботом лакомство — витаминные гранулы.

С первых же капель компьютер начинает тщательно анализировать молоко, определять его качество и микробиологические показатели. Если обнаруживается какое-либо отклонение от нормы, молоко уходит в отдельный контейнер, а корова — на ветеринарную проверку. Если всё в порядке — добро пожаловать примерно через восемь часов (каждая корова должна доиться 3 раза в сутки). Конечно, есть лакомки, которые возвращаются в загон гораздо раньше срока, чтобы получить угощение. Но таких компьютер после сканирования попросту выпроваживает. Кстати, чтобы приучить к роботу-доярке, коров пришлось в ручном режиме направлять к загону всего пару раз. Сегодня животные делают это добровольно.

Практически все этапы производства молока в дальнейшем тоже проходят с использованием последних достижений науки и техники. То есть без участия человека, и без доступа воздуха. Автоматически происходит забор молока, его поступление на предприятие и непосредственно изготовление продукта.

Специалисты только закладывают нужную программу и следят за тем, чтобы не возникало сбоев.

Именно поэтому в высочайшем качестве исходного продукта сомневаться не приходится — человеческий фактор полностью исключён. Теперь даже на этапе дойки, что раньше можно было представить только в фантастических книгах.

Почти за полгода эксплуатации роботизированных систем доения голландской компании Lely большинство вопросов и проблем, с которыми мы столкнулись в начале работы, уже ушли. Стало ясно, как нам необходимо изменить технологии кормления животных и в какой доработке нуждается программное обеспечение систем доения. Но в целом мы довольны экспериментом. Будущее сельского хозяйства мы видим уже сегодня.

Владимир ПУЛИН

Руководитель СХП «Новомарковское

В коровниках СХП «Новомарковское» обитает также около 150 коров и два бычка (Чук и Гек) бельгийской голубой породы. Это фактически эксперимент: таких животных в России больше нигде нет. Быки и коровы этой породы напоминают культуристов: у них большая мышечная масса (особенно задней части), а их мясо считается диетическим, похожим по своим качествам на мясо индейки. На ферме получили от них уже первое местное потомство и наблюдают, как бельгийки приживутся на Воронежской земле.

Константин МАЕВСКИЙ