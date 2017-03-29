Назло России латвийский депутат решил не ездить в лифте

Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс объявил о решении отказаться от использования лифтов, чтобы «не кормить российскую экономику» оплатой за поставленную в Латвию из России электроэнергию, сообщают СМИ.

«Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда. Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», – передает Sputnik Латвия заявление депутата сейма в эфире телеканала LNT.

При этом депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации, например, от российского газа.

Напомним, еще в 2009 году в связи с закрытием Игналинской АЭС в Литве прогнозировался рост тарифов на электричество в Латвии.

Между тем, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Росатом строит в Островце Белорусскую АЭС, электроэнергия с которой могла бы поставляться в Прибалтику, однако Литва пытается дискредитировать как сам проект, так и возможные поставки электричества.