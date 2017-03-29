Омск: школьники сколотили дом и устроили в нем подпольное казино

29.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Омской области правоохранители накрыли увеселительное заведение, в котором проводились азартные игры. Как оказалось, несовершеннолетние не только были постоянными посетителями подпольного казино — они сами же его и построили.

Омск: школьники сколотили дом и устроили в нем подпольное казино

Как сообщает сайт региональной прокуратуры, постройку площадью пять квадратных метров обнаружили на заброшенном участке в Знаменском районе области.

Выяснилось, что подростки построили помещение из подручных средств, оборудовали его печкой, принесли стол и скамейки. В импровизированном «казино» школьники распивали алкоголь, курили и предавались азартным играм. Школу, разумеется, прогуливали.

В частности, после проверки стало известно, что два завсегдатая «заведения» на момент обнаружения постройки пропустили порядка 100 уроков.

В результате здание было демонтировано, а родителей прогульщиков известили о досуге их отпрысков. Кроме того, были вынесены представления в отношении главы районного отдела МВД и председателя комитета по образованию Знаменского района. Одновременно выясняется, кто продавал алкоголь подросткам.

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