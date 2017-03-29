Отнимите жирный кусок у монополиста

Скачок энерготарифов губителен для бизнеса Хакасии. Ситуацию необходимо менять — в этом мнении сошлись предприниматели и представители правительства республики на прошедшей 25 марта в госкомтарифэнерго встрече.

Началась она конфронтационно, эмоционально, закончилась конструктивно. Вёл совещание заместитель главы Хакасии Валерий Марков. Он объяснил предпринимателям причины резкого повышения тарифов в этом году.

— С 1 июля заканчивается «последняя миля» — перекрёстное субсидирование РУСАЛом. Правительство Хакасии на федеральном уровне принимало все возможные меры, чтобы продлить её, но в минэнерго России нам сказали, что «последняя миля» — не рыночный механизм, — объяснил Валерий Марков. — Это решение федерального правительства, и мы на него повлиять не можем. Мы три года сдерживали тарифы.

Это сдерживание вылилось в 342 миллиона рублей выпадающих доходов, которые ОАО «Хакасэнерго» через суд предъявило правительству Хакасии. Госкомтарифэнерго вынужден был заложить их в тарифы на электроэнергию для прочих потребителей, поскольку население защищено.

Предпринимателей объяснения не убедили. Они обвинили госкомтарифэнерго в защите интересов энергетиков и во введении общественности в заблуждение. В частности, демонстрируя свои платёжки, бизнесмены заявили, что рост тарифов составил не 15 — 20 процентов, как уверяет регулятор, а 25, 28 и более. Валерий Марков объяснил, что названная цифра — средняя по году, в первые месяцы на повышение наложился рост оптовой цены. Она ещё будет меняться. На оптовую цену правительство Хакасии повлиять не может.

Предприниматель Ольга Гончарова спросила, почему регулятор так резко поднял свою составляющую тарифа — сбытовую наценку и плату за передачу электроэнергии. Заместитель председателя госкомтарифэнерго республики Олег Тропин объяснил, что этот рост энергетики экономически обосновали, и если бы комитет занизил процент, то проиграл бы в суде.

Рост тарифов на электричество в Хакасии повысит себестоимость продукции в среднем на один-два процента. Это данные госкомтарифэнерго республики. Казалось бы, немного. Однако Ольга Гончарова доказала, что при этом прибыль предпринимателей снизится на треть.

— Подорожание даже на рубль может вышибить предпринимателя с рынка. Мы становимся неконкурентоспособными в регионах, где тарифы ниже. Рост платежей за электричество ударит по населению: вырастет цена продукции, сократится количество рабочих мест, пострадают бюджеты. Мы впервые за 20 лет сократили работников. Выиграет только энергетика с её гигантскими дивидендами, — считает депутат Верховного Совета Хакасии от «Единой России», предприниматель Олег Гавловский. — В маленькой республике с самой большой ГЭС предприниматели начнут переходить с электричества на уголь, это удар по экологии.

К сведению, себестоимость киловатт-часа на нашей ГЭС — 30 копеек. Рентабельность станции — 5500 процентов. А хакасские предприниматели платят до 5,57 рубля.

— На предпринимателей раскидывают тот процент, который недобирает население. Инвестиций в энергетику я не наблюдаю. Тариф для нас разорителен. За электричество я отдаю 15 тысяч рублей — это одно рабочее место. Дискриминация предпринимателей поставлена на государственный уровень, — считает металлообработчик Александр Астафьев.

Председатель госкомтарифэнерго Хакасии Марина Пономаренко посоветовала бизнесу заниматься энергосбережением. Оказалось — занимались, вкладывали большие деньги, но это не помогло.

— Мы здесь, в отдельно взятой Хакасии, ничего не решим. Я сам по образованию энергетик. В России 22 процента лишней электроэнергии. Почему она дорогая? Потому что лишняя. Сегодня тепловики вырабатывают её со страшной силой, всякие ГРЭС и прочие. Потому что они монополисты. Даже если больше будете экономить, платить всё равно будете больше. Принцип очень простой. Энергетики берут и считают, сколько им нужно средств. Посчитали на этот месяц — получилась сумма. Сколько потребили электроэнергии? Отняли всё, что по регулируемой цене. Сколько осталось — поделили. Получилась цена. Всё! И никакой там формулы больше нет, — считает заместитель главы Абакана по ЖКХ и транспорту Владимир Жуковский. Он это прошёл, когда возглавлял «Водоканал» Абакана и активно занимался энергосбережением.

— Монополии делают что хотят, — заявила Ирина Баженова.

— Нам очень плохо, заберите жирный кусок у энергетиков, — потребовал Олег Гавловский.

Но забрать его можно только на федеральном уровне. Поэтому дружно решили так: специалисты госкомтарифэнерго и минэкономики Хакасии с участием предпринимателей подготовят текст обращения в федеральные органы власти, законодательные и исполнительные, под ним подпишутся кроме правительства Хакасии общественные организации «Деловая Россия», «Опора России». Хорошо бы привлечь и предпринимателей из других регионов. Но, как заметила министр экономики Хакасии Татьяна Пауль, решение проблемы может длиться очень долго, несколько лет. А в июле этого года тарифы на электроэнергию для населения и прочих потребителей вновь вырастут.

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