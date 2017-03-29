Пловчиха из Абакана Яна Бережная взяла медали на двух дистанциях в Томске

Сборная Хакасии удачно выступила на первом этапе Кубка России по плаванию, который проходил в Томске.

Соревнования проходили с 25 по 27 марта. Воспитанница ДЮСШ по плаванию Абакана Яна Бережная победила на 800-метровой дистанции и стала второй на дистанции 1500 м вольным стилем. Неплохой результат показала и Анастасия Исакова, которая также занимается в детско-юношеской спортивной школе. Спортсменка удостоена второго места на 200-метровой дистанции брассом.

Сборная Хакасии также взяла бронзу в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

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