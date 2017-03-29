Президент Молдавии Игорь Додон ломает коррупционную систему Плахотнюка

Президент Молдавии Игорь Додон представил на большой пресс-конференции во вторник отчет о своей работе за 100 дней с момента вступления в должность и рассказал о достижениях и проблемах, а также о дальнейших планах главы республики.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявил, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

Консультативный референдум

Додон напомнил, что, находясь на посту президента Молдавии, он неоднократно обращался к различным политическим формированиям с призывом объединения усилий, в частности, с целью добиться скорейшего объявления досрочных парламентских выборов. Однако как отметил глава республики, все эти призывы остались без ответа.

"Большинство граждан Молдавии хотят перемен к лучшему, большинство граждан проголосовали за мою кандидатуру на пост президента. Обещал, что буду президентом, который рядом с народом. Выступил с множеством инициатив, но парламент категорически против и блокирует все мои предложения", — сказал Додон.

Глава республики отметил, что именно поэтому он принял решение инициировать на 24 сентября консультативный референдум по четырем вопросам: об аннулировании закона о возврате гражданами Молдавии выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, о расширении полномочий президента, о досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов, а также о преподавании истории Молдавии в школах страны. Соответствующий указ он подписал прямо в ходе пресс-конференции.

"Согласно конституции, этот декрет не может быть аннулирован ни парламентом, ни правительством. Кабмин должен в срочном порядке внести коррективы в государственный бюджет, а ЦИК — начать все необходимые процедуры. Электоральная кампания начинается 24 июля. До этого необходимо завершить все приготовления", — подчеркнул Додон.

Восстановить отношения с РФ

Глава республики напомнил, что свой первый официальный визит на посту президента он совершил в Россию. Встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошла в январе этого года, а следующая состоялась в марте.

"В ходе этих встреч был затронут и решен целый ряд вопросов, в том числе по миграционной амнистии для некоторых категорий граждан, по возобновлению экспорта некоторых категорий продукции, состоялись обсуждения по вопросам, связанным с урегулированием приднестровского конфликта и разработкой рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией", — сказал Додон.

По его словам, в ходе своего последнего визита в Москву он предложил разработать новое соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами.

"На 3-4 апреля в Кишиневе запланирован форум, где будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся Евразийского союза. Также 3 апреля, несмотря на позицию премьер-министра, будет прописан Меморандум о сотрудничестве между Молдавией и Евразийским экономическим союзом", — отметил президент, добавив, что этот договор не противоречит договоренностям в рамках других структур.

Также глава республики сообщил, что получил приглашение от президента России посетить праздничные мероприятия на Красной площади 9 мая, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. По словам Додона, эта возможность сейчас рассматривается.

Отношения с НАТО и Румынией

Молдавский лидер также коснулся темы нейтралитета республики. Этот вопрос, как напомнил Додон, он обсуждал в Брюсселе с представителями НАТО.

"Вы знаете мою категоричную позицию по НАТО. Она не изменилась. Мы договорились с представителями НАТО сформировать группу экспертов для разработки документа о признании нейтралитета Молдавии. Будем добиваться того, чтобы в ближайшее время в парламенте был принят закон о нейтралитете", — сказал Додон.

Говоря о сотрудничестве с Румынией, президент Молдавии отметил, что со страной-соседкой необходимо поддерживать дружеские и партнерские отношения, равно как и с любым другим государством. Он подчеркнул, что не допустит вмешательства Бухареста во внутренние дела Молдавии.

Борьба с унионизмом

Президент Молдавии подверг резкой критике министра просвещения республики Корину Фусу, потребовав ее отставки. Поводом для этого стал приказ главы Минпросвещения организовать в доуниверситетских образовательных учреждениях республики лекции, посвященные годовщине с момента принятия решения о присоединении Бессарабии к Румынии 27 марта 1918 года.

Также он добавил, что ранее проект закона о запрете унионизма (идеи объединения Молдавии и Румынии) был разработан Партией социалистов и зарегистрирован в парламенте. По его словам, депутаты-социалисты регулярно настаивают на его включении в повестку дня и на его принятии.

Додон подчеркнул, что на данный момент определяется широкий план действий по патриотическому воспитанию и борьбе с акциями по ликвидации государственности Молдавии.

Нота России – опасный демарш

Додон назвал ноту, адресованную правительством и парламентом Молдавии властям России, опасным демаршем.

"На встрече с президентом Путиным (я) сказал, что для меня очень досадно все то, что происходит в последнее время – эти демарши, которых не было в дипломатической практике. Это как объявление войны непонятно, почему и за что. Владимир Путин сказал, что не в курсе. Не знаю, слукавил он или нет", — сказал Додон.

Он отметил, что намерен узнать детали, касающиеся этой ноты. "За последние три месяца мы сделали очень много важных шагов для того, чтобы вернуться к диалогу, чтобы улучшить двусторонние отношение (с Россией – ред.), и чтобы из-за каких-то личных амбиций устраивать такие демарши – это опасно", — подчеркнул глава республики.

Приднестровский вопрос

Додон обратил внимание на возобновление им переговоров с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

"Следующая встреча с лидером приднестровского региона состоится 30 марта 2017 года. Мы попытаемся достигнуть прогресса в решении обозначенных вопросов до возможной встречи в формате "5+2", — сказал Додон.

В переговорах в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд дискуссий в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Додон также отметил, что своеобразное "окно возможностей" для приднестровского урегулирования может появиться уже этим летом.

Президент добавил, что понимает политическую позицию лидера Приднестровья Вадима Красносельского, который на переговорах ссылается на референдум 2006 года, где большинство участников высказалось за независимость от Молдавии. По мнению Додона, эта позиция неприемлема ни для политического руководства, ни для большинства населения Молдавии, ни для участников переговорного процесса в формате "5+2".

Он отметил, что выступает за продолжение конструктивных переговоров по урегулированию приднестровского вопроса.