Прокуратура Хакасии следит за сайтами и правами бизнесменов

Надзорники провели мониторинг официальных сайтов муниципальных образований Таштыпского района и Абазы. Не обошлось без нарушений.

Специалисты администраций не размещали в Интернете сведения о видах муниципального контроля, а также регламенты с порядком проведения проверок. Отсутствует и информация о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля. Прокуратура посчитала, что неразмещение в сети этих сведений приводит к ущемлению прав предпринимателей и юридических лиц, а также созданию препятствий для развития предпринимательской деятельности в РФ. По результатам проверки прокуратура внесла десять представлений органам местного самоуправления с требованием устранить выявленные нарушения закона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







