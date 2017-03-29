Прокуратура Хакасии следит за сайтами и правами бизнесменов

29.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Надзорники провели мониторинг официальных сайтов муниципальных образований Таштыпского района и Абазы. Не обошлось без нарушений.

Специалисты администраций не размещали в Интернете сведения о видах муниципального контроля, а также регламенты с порядком проведения проверок. Отсутствует и информация о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля. Прокуратура посчитала, что неразмещение в сети этих сведений приводит к ущемлению прав предпринимателей и юридических лиц, а также созданию препятствий для развития предпринимательской деятельности в РФ. По результатам проверки прокуратура внесла десять представлений органам местного самоуправления с требованием устранить выявленные нарушения закона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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