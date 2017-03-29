Протесты Нвального: школьники не при чём, причина в либералах. Серьёзно

Молодежь ворвалась в политику – эта мысль на все лады склоняется в российском общественном мнении после митингов 26 марта. Еще немного, и в рождение «новой социальной группы» поверит политизированная часть общества. Но пока еще не поздно задать детский вопрос – а был ли мальчик?

Участие в акциях против коррупции, прошедших в разных городах в минувшее воскресенье, молодежи и даже старшеклассников – факт. При этом молодежь не составляла большинства участников – но была все же заметна. Тем более что на прошлогодних акциях того же Навального или же на Болотной площади пять лет назад 18-летних практически не было – а тут вот они, вышли.

Что тут же стало главным событием для политически продвинутой публики – все стали обсуждать «детский фактор». В этом, собственно, и есть главный успех этой акции – многие поверили в то, что «поколение Путина взбунтовалось».

Даже понимая, что с потенциальной аудиторией работали через соцсети, показывая эмоционально заряженный фильм про «коррупцию» Медведева, понимая, что и каникулы, да и общее недовольство властями и старшими, даже понимая, что несколько тысяч детей на десятки городов России – это даже не капля в море, повелись, попались в ловушку, расставленную не для детей, а для взрослых. Ну что ж, давайте разбираться.

Есть ли в стране революционная ситуация или предпосылки к ней? Нет и еще раз нет. Предстоящие через год выборы президента, сложная экономическая ситуация (только-только прекратилось падение и начался слабый рост ВВП), возмутительное социальное расслоение между узким слоем богатых и бедными, недовольство коррупцией и даже теми достаточно жесткими мерами по борьбе с ней, что предпринимает Путин – все это не является поводом для народных волнений и уж тем более смуты.

Страна имеет переходную, неправильную социально-экономическую систему и переходную, хотя и сильно уже измененную «элиту» – но уровень недовольства ими не идет ни в какое сравнение со степенью понимания категорической неприемлемости любых вариантов «майданных» сценариев.

И дело тут не в украинском примере или уважении к Путину – народ просто за четверть века, прошедшие после краха СССР, набрался уже самого разного опыта и получил здоровый иммунитет к «разводкам» профессиональных «борцов за его права».

Понятно, что попытки спекуляций на коррупционной теме и уж тем более на теме социальной несправедливости будут предприниматься ими постоянно – но серьезно воспринимать Навального в качестве «борца за справедливость» могут только очень наивные люди. Или очень молодые – что мы и увидели в воскресенье.Да, есть совершенно конкретные люди и силы, делающие ставку на уличные беспорядки как пролог к «цветной революции» – но у них нет ни малейшей возможности устроить стране реальные проблемы. Их поддержка даже в столице существенно снизилась по сравнению с 2011 годом – а уж о «популярности» в стране и говорить не приходится.

Молодежь не плохая и не хорошая – она разная.

И вышедшими на акции протеста старшеклассниками тоже двигали самые разные мотивы, среди которых у многих наверняка были и самые лучшие, патриотические чувства протеста против казнокрадства, то есть несправедливости – и они не могут и не обязаны разбираться в том, кто ими манипулирует.

Но вот реакция взрослых, даже критически настроенных по отношению к Путину, на «детский набор Навального» показала, что люди крайне недовольны самой попыткой взрослых «революционеров» разыграть карту хунвейбинов. Так что рассчитывать на то, что, «замутив молодняк», удастся вывести на улицы и их родителей, не приходится – наоборот, такими действиями «смутьяны» лишь увеличивают презрение к себе со стороны молчаливого большинства.

При этом взрослые, обсуждая причины, по которым на улицы вышла молодежь, назвали уже столько версий произошедшего, что становится понятно: люди говорят о стране в целом, о себе, о вечных русских вопросах и вечных русских проблемах.

О справедливом устройстве общества, об отношениях богатых и бедных, об отношении к власти, о роли государства, о воспитании молодежи, о патриотизме, о конфликте поколений – все это очень интересно и важно, но эти вопросы касаются всего общества, и глупо говорить о том, что «дети честнее нас и ничего не боятся».

Точнее, даже не глупо, а подло. Мы видим попытку агрессивного меньшинства (и вовсе не молодежного) навязать свою повестку и свои ценности стране (пятой колонны, сторонников глобалистов, системных и несистемных либералов. прим. РуАН).

Потому что как раз обсуждение всех этих проблем обществом и властью в последние годы и привело к тому самому патриотическому повороту, который так бесит «революционеров». Да, вот эти вот «скрепы», духовное выше материального, державность, русский мир, справедливость, вера предков, скромность – все эти «нерыночные», «несовременные» ценности поддерживает народ, а уже потом – власть.

Точнее даже, власть стала наконец-то поддерживать то, во что верит народ – и это в ответ вызвало рост рейтингов власти, что, впрочем, не имеет большого значения ни для народа, ни для Путина.

Именно так – но в мифологии либерал-космополитов все ровно наоборот: у них власть навязывает народу «фальшивые ценности», «кормит его казенной пропагандой, чтобы и дальше воровать», а «честные» и «лучшие» люди бьются за демократию и законность, нарываясь на дубинки ОМОНа. И вот теперь они хотят приписать к этой борьбе и «вышедшее на улицу юное поколение». Освятить его именем свою борьбу не с Путиным – а с теми же самыми ценностями, которые отстаивают и родители большинства этой «школоты», да и она сама будет формулировать их же, когда сумеет внятно сформулировать свое жизненное кредо.

И это не конформизм, не «моя хата с краю» – это желание сочетать справедливость с надежностью, устойчивость с развитием, правду с прагматизмом. Это нежелание опять прыгать в омут «до основанья, а затем».

Русские приобрели огромный опыт социальных потрясений – за последние сто лет мы пережили два крушения государства, в результате которых наша страна теперь вернулась к границам двух-, а то и трехвековой давности.

Но и на памяти нынешних поколений был не только опыт 91-го, когда, дав увлечь себя сказками о молочных реках, потеряли все берега, но и опыт «болотного бунта» 2011-го, когда страна удивленно взирала на бунт столичного «креативного класса», понимая, что видит попытку «европейской элиты» скинуть Путина и стать еще богаче. За чей счет?

Странный вопрос – за счет эксплуатации «быдла», которое, накрученное лозунгами «Долой власть воров!», приведет «детей олигархов» к власти, не ограниченной «страшными чекистами».

Ни в 2011-м, ни сейчас русское молчаливое большинство не выходит на улицы – оно работает, воспитывает детей, учится и служит. Но краем глаза оно посматривает на «развлечения креативных» – и если они уж слишком заиграются, то, несомненно, одернет их так, что мало не покажется.

Спекуляция на «онижедети» – худшая из тех, что могли придумать манипуляторы «системы Навальный». За кажущимся быстрым эффектом «захвата общественной повестки дня» таится скорый и очень мощный ответ общества. Такой сильный, что останется лишь уповать на то, чтобы власть успела защитить взрослых, решивших поиграть в «революцию детей».