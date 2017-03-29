Провокаторы начали новую вербовку «онижедетей» для провокации 2 апреля

В соцсетях появились группы с призывами выйти 2 апреля на новую несанкционированную акцию протеста — на Красную площадь в Москве. В региональных штабах Навального «предполагают, что люди, не получив ответов от власти, пытаются организоваться самостоятельно». И кокетливо утверждают о своей непричастности. Дескать, инициатива масс. Онижедети требуют продолжения банкета.



Группы в соцсетях, в которых говорится о новой акции, стали появляться в понедельник, 27 марта. Например, «ВКонтакте» в группе «Требуем системных изменений в стране!» написано: «2 апреля в 12:00 все выходим на Красную площадь в Москве и требуем системных изменений в гос. аппарате, а именно: отставки Дмитрия Медведева, прекращения военных операций в Сирии и на Украине, оправдания Алексея Навального, моральной компенсации всем задержанным на митингах 26 марта, возобновления губернаторских выборов, инициирования официальных расследований по отношению ко всем лицам, которые ранее были уличены в коррупции (Сечина, Чайки и прочих), и предоставления четкой стратегии по системному преодолению коррупции в стране. Пусть воры не думают, что мы испугались и отступим от своих требований!». На данный момент в группе состоит около 1,4 тыс. человек.



На то же число запланированы аналогичные незаконные акции в Санкт-Петербурге (Марсово поле), Уфе, Челябинске и других городах.





















В качестве организатора в группе «Требуем системных изменений в стране!» указана 21-летняя Виктория Потапова. На её страничке размещены только несколько её фотографий, а также перепосты картинок из других групп «ВКонтакте» и расследования ФБК, но совсем нет личных постов. При этом у неё около 4 тыс. друзей. Скорее всего, это фейковый аккаунт, так как все личные фотографии девушки скопированы из другого аккаунта — 22-летней Юлии Коваженковой из Нижнего Новгорода.



На странице организаторы называют себя «группой небезразличных молодых людей из Москвы, обычных студентов», которые никак не связаны ни «с господином Навальным, ни с его Фондом Борьбы с Коррупцией, ни с какой-либо политической партией или движением».

«Настоящим организатором, координатором, заказчиком и исполнителем является российский народ. ...Главное, чтобы было желание и не было страха (а страх, надо полагать, главная причина, по которой люди интересуются "санкционирован ли митинг", "давайте ещё подождём" и прочее). Но бояться не нужно. Когда вы перестанете бояться, бояться будут вас».



Комменты в группе «Требуем системных изменений в стране!»:







При ближайшем рассмотрении выясняется, что группа тесно связана с «Артподготовкой» Вячеслава Мальцева и пабликом «Свободная Россия» (где, по странному стечению обстоятельств, более половины участников - жители Незалежной).

Резервная страница организаторов акции 2 апреля в Twitter также носит название «Свободная Россия».

В Facebook они выступают под вывеской «Небезразличная молодёжь».