Работа, которой ещё очень много

Организация пассажирских перевозок, квотирование и резервирование рабочих мест для инвалидов, бесплатное предоставление в собственность земельных участков... И это лишь часть вопросов, которые депутаты Верховного Совета Хакасии обсудили вчера на сессии.

Работе депутатов в этот день предшествовала церемония награждения. Приятную для себя миссию выполнила депутат Государственной думы России Надежда Максимова. По поручению председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина Надежда Сергеевна наградила Почётной грамотой Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева.

— Владимир Николаевич, вы обладаете большой мудростью, и нельзя не отметить ту любовь, с которой относитесь к своему народу, — подчеркнула Надежда Максимова, отметив высокие профессиональные качества главы республиканского парламента, внёсшего существенный вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма.

На этой приятной ноте депутаты и приступили к работе. На повестке сессии стояло более трёх десятков вопросов. Четыре из них касались назначения мировых судей. Кандидатуры на указанные должности представил председатель Верховного суда Хакасии Виктор Носов. Таким образом одобрение парламентариев получили Данил Кичеев и Мария Щетинина (судебные участки №№ 9 и 12 Абакана), Дмитрий Пересторонин и Анна Хорошкина (судебные участки №№ 2 и 3 Черногорска).

Затем всем собравшимся в зале Верховного Совета предстояло освободить от должности путём голосования председателя комитета ВС РХ по здравоохранению и социальной политике Владимира Костюша. В ближайшие дни Владимир Фёдорович возглавит коллектив республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской. Его место займёт Николай Михеев, который уже имеет опыт работы в этом комитете.

Выполнив все формальности, предусмотренные законодательством, депутаты выслушали докладчиков, которые предлагали внести изменения в некоторые республиканские законы. Зачастую предлагаемые поправки носили редакционный и уточняющий характер. Те законопроекты, что требовали приведения в соответствие с нормами федерального законодательства, принимались единогласно.

Без каких-либо споров народные избранники увеличили размер вознаграждения, причитающегося приёмным родителям. Так, ежемесячная сумма на каждого ребёнка с 1 января 2017 года будет составлять не 5554 рубля, а 7500. Коснётся это повышение, как сообщила министр образования и науки республики Галина Салата, 535 приёмных семей, в которых воспитывается 1337 детей. Дополнительных расходов это не потребует, все траты уже учтены в республиканском бюджете.

Должны повлиять на ситуацию к лучшему и изменения в закон «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов в Республике Хакасия». Было принято решение переименовать его («О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Республике Хакасия») и дополнить соответствующим содержанием. Теперь он предусматривает «предоставление инвалидам гарантий трудовой занятости путём проведения специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда». Полномочиями по разработке и утверждению порядка проведения специальных мероприятий наделят в правительстве Хакасии исполнительный орган государственной власти в сфере занятости.

— Принятие данного проекта закона позволит повысить численность трудоустроенных инвалидов в нашей республике, — заверила председатель государственного комитета по занятости РХ Ирина Ахметова.

Значительная часть времени была посвящена темам, изложенным в докладах уполномоченных по правам человека Александра Чистотина и по правам ребёнка Сергея Сапеева. Для Сергея Анатольевича доклад стал своеобразным подведением итогов. На должность уполномоченного по правам ребёнка в Республике Хакасия депутаты одобрили кандидатуру Ирины Ауль. До этого Ирина Евгеньевна работала заместителем министра образования и науки РХ — начальником отдела опеки (попечительства) и защиты прав детей.

Об итогах работы за 2016 год отчитались уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хакасии Василий Кудашкин и председатель Контрольно-счётной палаты РХ Ольга Лях.

Министр внутренних дел Хакасии Илья Ольховский рассказал о том комплексе организационных и практических мер, который позволил в 2016 году снизить уровень преступности по сравнению с 2015-м более чем на 20 процентов. Аналогичная тенденция, по его словам, отмечена по тяжким и особо тяжким преступным посягательствам, уровень которых в расчёте на 100 тысяч населения снизился на 14 процентов. Словом, работа идёт, но предстоит сделать ещё немало, с чем согласились парламентарии.

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Обращение депутатов

Республиканский парламент просит расширить утверждённый в 2001 году перечень лекарственных средств для получения налогового вычета. За прошедшие годы в медицине появились лекарственные препараты, которые позволяют эффективнее бороться со многими заболеваниями. А они, причём дорогостоящие, не входят в указанный перечень, и люди не могут получить налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц и возместить часть своих затрат на лечение. Для решения проблемы депутаты Верховного Совета РХ приняли решение обратиться за помощью к правительству России.





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