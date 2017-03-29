Референдум Шотландии о независимости: остаться в ЕС не получится по любому

Парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума о независимости от Великобритании. Дебаты по этому вопросу были прерваны в связи с терактом в Лондоне 22 марта и возобновились только спустя неделю. Большинство депутатских голосов в поддержку этой инициативы обеспечили представители Шотландской национальной партии, а также зелёные. Лейбористы, консерваторы и демократы остались в меньшинстве. О перспективах отделения Шотландии от Великобритании — в материале RT.

Инициатором голосования за проведение повторного референдума стала Шотландская национальная партия. Её лидер — первый министр Шотландии Никола Стёрджен — была намерена провести плебисцит до окончания процедуры брексита, в период с осени 2018 до весны 2019 года. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осадила свою шотландскую коллегу.

«Сейчас мы должны работать вместе, а не разделяться. Мы должны вместе работать над тем, чтобы получить выгодные условия для Шотландии, выгодные условия для Великобритании. И это моя задача как премьер-министра. Поэтому я говорю Шотландской национальной партии, что сейчас не время», — сказала Мэй в интервью телеканалу Sky News.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Reuters

В итоге Стёрджен согласилась с тем, что референдум следует провести после брексита, чтобы оценить условия выхода Великобритании из ЕС.

По замкнутому кругу

Между тем член парламента Великобритании от Лейбористской партии Стив Маккейб в интервью RT заявил, что Лондон должен разрешить Эдинбургу провести референдум о независимости, если шотландцы так этого хотят. Однако нельзя Шотландии позволить препятствовать брекситу.

«Я считаю, что Шотландии было бы лучше остаться в составе Великобритании. Но если шотландцы решительно настроены провести референдум об отделении, то им, безусловно, нужно разрешить это сделать. Однако нельзя позволить, чтобы это подорвало процесс выхода Великобритании из ЕС и таким образом сказалось на ситуации в стране в целом», — отметил Маккейб в беседе с RT.

По его словам, предлагаемые сроки референдума отвечают интересам одной лишь Шотландской национальной партии, а для лейбористов на первом месте интересы всего народа Шотландии.

«Если он (народ. — RT) хочет провести ещё один референдум — пожалуйста! Но нельзя допустить, чтобы это превратилось в замкнутый круг, в котором члены Шотландской национальной партии, недовольные результатами предыдущего голосования, каждые десять лет устраивали бы новое. Эта дорога ведёт в тупик», — заключил британский парламентарий.

Вторая попытка

Напомним, первый референдум о выходе Шотландии из Великобритании прошёл в 2014 году. Тогда 55% шотландцев проголосовали против отделения. Поводом для повторного плебисцита послужил брексит: 62% шотландских избирателей были несогласны с выходом Великобритании из ЕС. Шотландские националисты не преминули этим воспользоваться.

«В Шотландии всегда были сильны центробежные националистические силы, — заявил в интервью RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. — Сейчас у власти находится националистическая партия. Она победила, выдвигая сепаратистские лозунги, и теперь идёт тем же путём, говоря о необходимости проведения второго референдума».

Однако, по словам эксперта, для королевы Елизаветы II и Терезы Мэй вопрос отделения Шотландии — не первостепенный. Сейчас официальный Лондон больше всего волнуют переговоры по брекситу.

В общую очередь

В Европейском союзе никто особенно не ждёт Шотландию. В случае отделения от Великобритании шотландцам надо будет «встать в общую очередь» государств, желающих вступить в ЕС, — такое заявление сделал официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Шинас. У ЕС и без Шотландии сейчас немало проблем.

«Само решение пока ничего не значит. Оно говорит о том, что шотландцы планируют остаться в ЕС, — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Алексей Синдеев. — Но для Европейского союза этот вопрос сейчас не является актуальным. ЕС надо сейчас решить вопрос с выходом Великобритании: как этот выход будет осуществляться, как будут строиться отношения между ЕС и Великобританией после её выхода. И в этой связи шотландский вопрос не является перспективным. Думаю, что официальный Брюссель даже притормозит шотландцев».

Время покажет

Среди шотландцев нет единодушия в вопросе отделения от Великобритании. По словам Станислава Бышка, опросы показывают, что сейчас ещё меньше жителей маленького, но гордого королевства хотят отделения от «большого брата», чем во время проведения первого референдума.

Никола Стёрджен и Тереза Мэй

Reuters

Результаты повторного голосования будут во многом зависеть от условий развода Великобритании с ЕС и от экономической ситуации на Туманном Альбионе, которая сложится после брексита.

«Если после выхода Великобритании экономическая ситуация ухудшится, то число сторонников отделения вырастет, — сказал Бышок. — Если всё будет, как сейчас, росту сепаратизма будет неоткуда взяться».