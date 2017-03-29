Референдум Шотландии о независимости: остаться в ЕС не получится по любому

- Голосование за референдум о независимости в парламенте Шотландии
- Reuters
Инициатором голосования за проведение повторного референдума стала Шотландская национальная партия. Её лидер — первый министр Шотландии Никола Стёрджен — была намерена провести плебисцит до окончания процедуры брексита, в период с осени 2018 до весны 2019 года. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осадила свою шотландскую коллегу.
«Сейчас мы должны работать вместе, а не разделяться. Мы должны вместе работать над тем, чтобы получить выгодные условия для Шотландии, выгодные условия для Великобритании. И это моя задача как премьер-министра. Поэтому я говорю Шотландской национальной партии, что сейчас не время», — сказала Мэй в интервью телеканалу Sky News.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
- Reuters
В итоге Стёрджен согласилась с тем, что референдум следует провести после брексита, чтобы оценить условия выхода Великобритании из ЕС.
По замкнутому кругу
Между тем член парламента Великобритании от Лейбористской партии Стив Маккейб в интервью RT заявил, что Лондон должен разрешить Эдинбургу провести референдум о независимости, если шотландцы так этого хотят. Однако нельзя Шотландии позволить препятствовать брекситу.
«Я считаю, что Шотландии было бы лучше остаться в составе Великобритании. Но если шотландцы решительно настроены провести референдум об отделении, то им, безусловно, нужно разрешить это сделать. Однако нельзя позволить, чтобы это подорвало процесс выхода Великобритании из ЕС и таким образом сказалось на ситуации в стране в целом», — отметил Маккейб в беседе с RT.
По его словам, предлагаемые сроки референдума отвечают интересам одной лишь Шотландской национальной партии, а для лейбористов на первом месте интересы всего народа Шотландии.
«Если он (народ. — RT) хочет провести ещё один референдум — пожалуйста! Но нельзя допустить, чтобы это превратилось в замкнутый круг, в котором члены Шотландской национальной партии, недовольные результатами предыдущего голосования, каждые десять лет устраивали бы новое. Эта дорога ведёт в тупик», — заключил британский парламентарий.
Вторая попытка
Напомним, первый референдум о выходе Шотландии из Великобритании прошёл в 2014 году. Тогда 55% шотландцев проголосовали против отделения. Поводом для повторного плебисцита послужил брексит: 62% шотландских избирателей были несогласны с выходом Великобритании из ЕС. Шотландские националисты не преминули этим воспользоваться.
«В Шотландии всегда были сильны центробежные националистические силы, — заявил в интервью RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. — Сейчас у власти находится националистическая партия. Она победила, выдвигая сепаратистские лозунги, и теперь идёт тем же путём, говоря о необходимости проведения второго референдума».
Однако, по словам эксперта, для королевы Елизаветы II и Терезы Мэй вопрос отделения Шотландии — не первостепенный. Сейчас официальный Лондон больше всего волнуют переговоры по брекситу.
В общую очередь
В Европейском союзе никто особенно не ждёт Шотландию. В случае отделения от Великобритании шотландцам надо будет «встать в общую очередь» государств, желающих вступить в ЕС, — такое заявление сделал официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Шинас. У ЕС и без Шотландии сейчас немало проблем.
«Само решение пока ничего не значит. Оно говорит о том, что шотландцы планируют остаться в ЕС, — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Алексей Синдеев. — Но для Европейского союза этот вопрос сейчас не является актуальным. ЕС надо сейчас решить вопрос с выходом Великобритании: как этот выход будет осуществляться, как будут строиться отношения между ЕС и Великобританией после её выхода. И в этой связи шотландский вопрос не является перспективным. Думаю, что официальный Брюссель даже притормозит шотландцев».
Время покажет
Среди шотландцев нет единодушия в вопросе отделения от Великобритании. По словам Станислава Бышка, опросы показывают, что сейчас ещё меньше жителей маленького, но гордого королевства хотят отделения от «большого брата», чем во время проведения первого референдума.
- Никола Стёрджен и Тереза Мэй
- Reuters
Результаты повторного голосования будут во многом зависеть от условий развода Великобритании с ЕС и от экономической ситуации на Туманном Альбионе, которая сложится после брексита.
«Если после выхода Великобритании экономическая ситуация ухудшится, то число сторонников отделения вырастет, — сказал Бышок. — Если всё будет, как сейчас, росту сепаратизма будет неоткуда взяться».
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