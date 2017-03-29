Ремонт трассы Одесса – Рени: водители недовольны качеством, предпочитая объезжать трассу полем

У Новой Некрасовки. Машины застревают в ямах и грязи на обочине».

Ремонт трассы Одесса — Рени (М15) еще продолжается, но жители Одесской области уже жалуются, что состояние некоторых отремонтированных участков дороги оставляет желать лучшего. "Сегодня" выяснила, как контролируют качество ремонтных работ и какие участки сложнее всего даются автомобилистам.

Ремонтные работы на трассе Одесса — Рени, приостановленные в холодное время года, уже возобновлены. В этом году дорожные службы планируют отремонтировать еще 139 км дороги. Тем временем жители Бессарабии, южной части Одесской области, сообщают в сети о недостатках уже обновленных участков магистрали.

"Будьте внимательны возле села Баштанка. Дорога там хорошая, а обочина отвратительная — колеса проваливаются", — пожаловался автолюбитель Михаил.

На участке между селами Новосельское и Орловка Ренийского района, по словам водителей, новая дорога также оказалась значительно выше уровня обочины, из-за чего по краям асфальтовое покрытие уже начало разрушаться. А на участке трассы возле села Новая Некрасовка Измаильского района вообще отсутствует асфальт. "Там прошел грейдер: дорогу расширили, разровняли, но асфальт еще не укладывали. Трасса открыта, там по щебню едут и легковые машины, и фуры", — рассказали "Сегодня" в Новонекрасовском сельсовете.

После ремонта. Обочина заметно ниже уровня дороги возле Рени".

Есть проблемы и на участке дороги Белгород-Днестровский — Монаши, которая не относится к трассе М15, но на время ремонта моста у села Паланка стала основным маршрутом в Бессарабию. Тут автомобилисты даже предпочитают объезжать трассу полем. "По полю ехать намного безопаснее, чем по дороге, из-за того, что все едут по встречке, объезжая огромные выбоины и ямы, автобусы и фуры петляют по дороге", — сетуют автолюбители. Жители опасаются, что летом, когда начнут ездить фуры с зерном, состояние дороги ухудшится еще больше.

В Службе автомобильных дорог Одесской области, которая координирует работу частных подрядчиков по ремонту трассы, говорят, что процесс под контролем. "У нас есть лаборатории и инспекторы, которые принимают работы. В процессе мы тоже все проверяем. Есть отделы эксплуатации и технического контроля, которые каждую неделю выезжают на объекты и проверяют разные стадии выполнения, — рассказала "Сегодня" пресс-секретарь облавтодора Агата Татаришвили. — Если у людей есть факты того, что ремонт в прошлом году сделан плохо, мы рассмотрим любую информацию". Сообщить о подобных фактах можно через электронную форму обращений на официальном сайте службы или по телефону (048) 778-24-12.

Необходимость срочного ремонта трассы Одесса — Рени признает и глава Одесской ОГА Максим Степанов. В своем стратегическом плане действий "Умный регион" он обозначил, что ремонт трассы Одесса — Рени, а также дорог Спасское — Вилково и Ко дыма — Балта закончат до конца 2017 года. Тем временем глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян на встрече со своим болгарским коллегой назвал ремонт трассы М15 приоритетной задачей правительства. В министерстве сообщили, что рассматривают возможность продлить трассу до Болгарии и построить у Рени новый мост через Дунай.

Бессарабия. Водители сравнивают объездную дорогу с "танкодромом".

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ ВЫБОИНЫ

Хватает проблем с дорожным покрытием и в самой Южной Пальмире. Так, на сайте единого центра обращений граждан только за минувшую неделю собралось около десятка сообщений с просьбами о ремонте дорог. Например, горожане, которые живут в районе пересечения улицы Вильямса и Люстдорфской дороги, просят отремонтировать проезжую часть, так как на участке дороги возле их домов образовались большие ямы.

"Они могут причинить вред транспортным средствам", — говорят одесситы и добавляют, что на этом участке нет тротуаров. А жители улицы Романтиков, что в районе Второго христианского кладбища, рассказывают: рядом с их домами вообще нет асфальта. "Когда идут дожди — чистым до ближайших улиц не дойдешь", — сказано в обращении.Тем временем сотрудники патрульной полиции Одессы проверяют автомобильные дороги города на соответствие нормам безопасности, то есть на наличие ям и выбоин. По результатам последней проверки копы составили семь требований о ликвидации недостатков на городских магистралях. "На должностных лиц дорожных и коммунальных предприятий составили пять административных материалов по статье о нарушении правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц", — рассказали в пресс-службе патрульных.

В горсовете говорят, что в прошлом году было отремонтировано 625 тыс. квадратных метров дорожной сети. "В 2017 году на ремонт и благоустройство потратят 350 млн грн", — рассказали в муниципалитете.