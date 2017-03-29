Репутация как синоним доверия

Фраза «Сначала ты работаешь на репутацию, после репутация работает на тебя» не потеряет актуальности никогда. Репутация — один из главных элементов доверия, на котором строятся и человеческие отношения, и развитие любого бизнеса.

И нарабатывать её порой приходится годами. Но иногда доверие рождается с первой встречи. Я, таким образом, о медицине. А именно — о диагностическом центре «Абакан», который всего за три года работы стал одним из значимых медицинских учреждений республики.

Оснований для такого заключения много. Сегодня здесь можно не просто поставить диагноз у лучших специалистов республики, подтверждённый исследованиями на самой современной аппаратуре, но и пройти необходимое лечение, а также реабилитационные процедуры, аналогов которым в Хакасии пока нет.

Естественно, произошло это не просто так. Рост любого учреждения запрограммирован не только услугами, которые здесь предлагаются. Большое значение играют профессионализм специалистов, своевременная постановка диагноза и назначение лечения (от этого, согласитесь, зависит многое).

— На сегодняшний день мы являемся самым крупным частным многопрофильным медицинским центром республики и юга Красноярского края. В 2014 году мы начинали работу, когда в коллективе трудились 20 врачей. Сегодня их уже 50, а общее количество работающих в центре — 111 человек. Увеличено количество консультативных приёмов, появились новые направления и методики, в разы выросло количество пациентов из городов и районов республики и юга Красноярского края. Если в апреле 2014 года количество обращений в месяц было 450, то на сегодняшний день их число достигло 2500 в месяц, — говорит главный врач диагностического цента «Абакан» Маргарита Бауэр. — Говорю это с гордостью. Мы работаем в пользу пациентов, и именно они оценивают нашу работу, рекомендуя наш центр тем, кому это необходимо. И мы надеемся на то, что количество наших пациентов будет увеличиваться и в дальнейшем.

Уверенность главного врача вполне оправданна. В центре ведут приём высококвалифицированные профессионалы, имеющие большой стаж и опыт работы в медицине по таким направлениям, как терапия, кардиология, неврология, гастроэнтерология, оториноларингология, гинекология, офтальмология, онкология, аллергология, диетология, педиатрия, и многим другим. Их имена сегодня — одна из составляющих репутации центра. Десятками лет исчисляется стаж работы в медицине у таких специалистов, как Н.Ю. Черкашина, врач-кардиолог, А.Г. Костюш, Н.В. Юрченко, врачи ультразвуковой диагностики, О.Ю. Колюпанова, врач-невролог, эпилептолог, Н.В. Блохина, врач функциональной диагностики, и других. В настоящее время в центре трудятся шесть заслуженных врачей Республики Хакасия, шесть кандидатов медицинских наук, 23 врача имеют высшую квалификационную категорию.

— Ключевое направление нашей работы — диагностика. Мы используем для постановки диагноза передовые методы и технологии, новейшее оборудование, — продолжает Маргарита Бауэр. — В центре доступно проведение мультиспиральной компьютерной томографии (СКТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ), в том числе с контрастированием и под наркозом, рентгенография и остеоденситометрия на цифровых малодозовых аппаратах.

В отделении лучевой диагностики трудятся врачи, имеющие длительный опыт работы в рентгенологии, такие, как С.А. Храмов, А.А. Чучунов, О.В. Дмитренко. Также в нашем центре можно пройти все виды ультразвуковых исследований (УЗИ) на аппаратах экспертного класса, эндоскопические исследования (видеогастро- и колоноскопия), в том числе и под наркозом, функциональные (ЭКГ, холтер-ЭКГ, СМАД, ЭЭГ, ЭМГ) и широкий спектр лабораторных исследований.

Важно знать, что сделать МРТ в ДЦ «Абакан» можно и бесплатно — в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) по направлению от лечебного учреждения по месту проживания.

Более 15 страховых компаний сотрудничают с центром по программе ДМС (добровольное медицинское страхование).

Ещё одна составляющая репутации — отношение к пациентам. В их распоряжении — процедурный кабинет, палата дневного стационара, то есть здесь в комфортных условиях можно получить лечение и все необходимые процедуры: любые инъекции, внутривенные капельные вливания, лечебные блокады и многое другое.

Не упустили в ДЦ «Абакан» и профилактическое направление работы. Девиз «Здоровье в движении!» стал определённым лозунгом центра и ещё одной составляющей его репутации.

Дело не только в том, что специалистами центра для всех желающих реализуется такой проект, объединяющий любителей здорового образа жизни в «МегаЗарядке», в фитнес-семинарах и встречах с диетологом. Дело ещё и в направлении профилактики, основой которой здесь является движение. В центре одно из современнейших отделений лечебной физкультуры, где реабилитационные мероприятия проводятся командой специалистов, включающей врачей, непосредственно занимающихся восстановительным лечением (неврологи, травматологи-ортопеды), инструкторов ЛФК, специалистов по массажу и физиотерапии. В рамках проекта «Здоровье в движении!» на базе отделения ЛФК центра открыты и работают ежедневно группы для занятий аэробикой, фитнес-гимнастикой 45+, детским фитнесом, йогой, партерной гимнастикой. Здесь, занимаясь под наблюдением опытных инструкторов, пациент может быть уверен, что занятия принесут только пользу.

— На нашей базе функционирует единственный сертифицированный в Хакасии центр кинезитерапии доктора Бубновского. Это принципиально новое направление в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, — говорит Маргарита Бауэр. — Уникальная методика и современные тренажёры помогают восстановить функции мышц, связок, суставов. В опыте центра есть случаи, когда люди с ограниченными возможностями движения, пройдя курс реабилитирующих занятий на тренажёрах, встали на ноги. Статистика такова — за три года по методике Бубновского у нас прошли реабилитацию более трёх тысяч пациентов. Результативность проведённых реабилитационных мероприятий составляет 80 — 90 процентов полного выздоровления и улучшения утраченных функций. Все заболевания — от сколиоза, остеохондроза, артроза до ДЦП, восстановление после травм и операций — корректируются и зачастую излечиваются с помощью методики Бубновского в нашем центре.

Подтверждение слов главного врача можно увидеть непосредственно в зале центра Бубновского. Молодёжь, школьники, люди среднего и пожилого возраста под наблюдением специально подготовленных инструкторов (врачи и инструкторы центра регулярно проходят учёбу у самого профессора Бубновского в Москве) занимаются на специальных многофункциональных тренажёрах Бубновского (МТБ), после чего, и это часть методики, могут получить тепловые процедуры (сауна), контрастные ванны и отдохнуть за чашкой травяного чая в комфортных условиях.

Например, 69-летняя пенсионерка Нина Захаровна Шматова два раза в неделю приезжает в центр из Саяногорска. Ещё в 2010 году женщине был поставлен диагноз, прозвучавший как приговор: остеопороз позвоночника.

— У меня случился перелом, позвоночник стал хрупким, он как будто стал ссыхаться — я даже в росте уменьшилась на 10 сантиметров. Естественно, не могла ходить, всё давалось с трудом, — рассказывает пенсионерка. — Когда узнала о таком центре в Абакане, подумала: моя последняя надежда. И решила пройти курс кинезитерапии. Уже первые занятия показали, что это верное решение. Сейчас я передвигаюсь без посторонней помощи, мышечный корсет укрепляется, укрепляется позвоночник. Я заканчиваю третий цикл тренировок, совсем по-другому смотрю на состояние своего здоровья. Благодарна, что в центре идут мне навстречу. Мы с мужем на пенсии, других доходов нет. Но я имею возможность лечиться здесь ещё и потому, что в центре для таких, как я, предусмотрена система скидок. Я призываю всех начинать заботиться о своём здоровье вовремя.

Хороший совет. На самом деле всё необходимо делать вовремя: пройти обследование и диагностику, получить, если в этом есть необходимость, адекватное лечение или же начать восстановительные процедуры.

Стоит только позвонить в диагностический центр «Абакан» и записаться на приём.

Без очереди. В удобное для вас время. Спокойно, максимально комфортно. Без нервов и потрясений.

Ведь этот центр работает именно для того, чтобы обеспечить жителям Хакасии максимально доступную квалифицированную медицинскую помощь.

И его репутация каждый день подтверждает это.

Елена АБУМОВА

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Полезно знать

Диагностический центр «Абакан»: Абакан, ул. Тараса Шевченко, 85.

Телефоны регистратуры:

(3902) 242-008, 242-048 — отделение врачебного приёма,

(3902) 242-208 — отделение лучевой диагностики,

(3902) 242-205 — отделение лечебной физкультуры.



На правах рекламы. Лицензия ЛО-19-01-000945 от 25 августа 2016 г.

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