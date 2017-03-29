Россиянам не возвращают украденные с карт деньги. Что делать?

Гражданам, обратившимся в суд, чтобы вернуть похищенные с банковских карт средства, не стоит рассчитывать на успех — чаще всего, они проигрывают такие дела. Об этом говорит исследование юридической компании RTM Group, которая специализируется на информационной безопасности. За прошлый год суды рассмотрели 194 подобных случая. В 81% из них победителями оказались банки.

По данным исследования, граждане чаще всего судились с ПАО "Сбербанк России" — против него было возбуждено 140 дел. Впрочем, почти все они были решены не в пользу граждан — причем, как утверждает исследование, по вполне законным основаниям. Между тем в пресс-службе Сбербанка пояснили, что такая статистика "свидетельствует о том, что продукты банка соответствуют действующему законодательству".

Попытка мирного урегулирования

В основном жертвами хищений становятся пользователи интернет-банков и мобильных приложений, рассказывает эксперт RTM Group Евгений Царев. О таких случаях не понаслышке знает адвокат, руководитель банковской практики КА "Юков и партнеры" Алина Топорнина. Ранее к ней обращались несколько клиентов, которые столкнулись со списаниями средств с банковских карт без их участия. Однако вопрос был урегулирован еще на досудебной стадии: банк вернул средства. По словам Топорниной, "если банк уверен, что собственник карты на 100% не причастен к пропаже средств, то он не доводит дело до суда и считает проблему промахом в вопросе своей безопасности".

Выяснение отношений с банком в таких случаях редко переходит в суд — крупные банки по возможности стараются урегулировать вопрос мирным путем, чтобы не портить репутацию, уверена Топорнина. Однако получается это далеко не всегда.

Отказ банков возвращать украденные средства — одна из самых распространенных тем на форуме сайта Banki.ru. Так, например, с карты клиентки Сбербанка Ирины А. пропало более 60 тысяч рублей.

С помощью интернет-банка деньги переводились на ее телефон, а затем уходили в неизвестном направлении. При этом никаких СМС о списании средств она не получала.

Когда Ирина обнаружила потерю, то заблокировала карту и обратилась с заявлением в банк. Впрочем, в возврате средств ей было отказано: проанализировав всю информацию, банк отметил, что списание средств происходило с личного счета клиентки на ее контактный номер телефона, поэтому отменить эту операцию невозможно.

Судиться невыгодно

Однако оспаривать решение банка в суде еще сложнее, и на это решаются далеко не все граждане, рассказывает Царев. "Это долго, дорого и практика по этим делам весьма негативная — почти всегда выигрывают банки", — отмечает он. Так, например, один из клиентов его компании потерял порядка 100 миллионов рублей (речь идет о юридической компании), ему уже пришлось оплатить шесть экспертиз стоимостью от 300 до 600 тысяч рублей каждая, а также работу адвокатов.

"Даже при таких крупных хищениях процесс получается настолько дорогим, что иногда теряет смысл, а уж в отношении более мелких краж смысла совсем нет", — отмечает он.

Кроме того, даже если дело переходит в суд, гражданам практически невозможно доказать свою непричастность к пропаже средств, продолжает он. Во-первых, большинство краж происходит методом социальной инженерии, когда злоумышленники тем или иным способом узнают у клиентов банка коды доступа или пароли, рассказывает член наблюдательного совета банка "Воронеж" Роман Прохоров. В этом случае отсудить у банка ничего не удастся — по документам, все операции проходят от лица клиента.

Во-вторых, еще на стадии заключения договора банки стараются обезопасить себя. "Почти все они заключают стандартный договор с клиентами, в которых все риски использования дистанционного банковского обслуживания (интернет-банк, мобильное приложение и прочее. — Прим. ред.) возлагаются на клиента", — поясняет Евгений Царев. Таким образом, банк не несет ответственности за совершение мошеннических платежей с использованием ДБО. Поэтому, по словам Царева, при рассмотрении дела суд ссылается на подписанный клиентом договор и выносит решение в пользу банков.

Что делать?

"Первое, что необходимо сделать, при краже средств со счета — это заблокировать его и карту, а затем сразу начать собирать доказательства своей невиновности", — рассказывает финансовый директор юридической компании BMS Law Firm Юрий Степанов. По его словам, в качестве таких доказательств подойдут и свидетельские показания, и любые документальные подтверждения того, что человек в момент перевода или снятия денежных средств находился в определенном месте.

Кроме того, продолжает он, необходимо запросить распечатку телефонных переговоров, которая подтвердит время прихода СМС о снятии денег и звонок в банк с требованием блокировки счета.

"Доказательства могут быть самыми разными в зависимости от обстоятельств, но чем их будет больше, тем более вероятно, что суд примет сторону клиента", — говорит Степанов.

Впрочем, основные правила безопасности в отношении банковских карт весьма просты, напоминает Юрий Степанов. "Нужно соблюдать в тайне свои реквизиты и код, нигде их не записывать, а также совершать покупки только в проверенных магазинах", — подчеркивает он.

Об осторожности в отношении банковских карт ранее уже напоминал Центробанк. По его данным, в последнее время в России появился новый вид мошенничества: участились случаи, когда неизвестные лица обращаются к клиентам банков с предложениями выкупить их банковскую карточку. После того как в распоряжении таких людей оказывается банковская карта, они используют ее для совершения нелегальных операций — в том числе для кражи средств с чужих интернет-банков или электронных кошельков.

В ЦБ также отмечали учащение случаев СМС-мошенничества, когда гражданину может прийти сообщение о том, что на его карте заблокирована определенная сумма и для ее разблокировки необходимо позвонить по указанному номеру телефона. В ходе этого разговора мошенники стараются выведать номер счета гражданина, кодовое слово и другие данные, с помощью которых они получат доступ к деньгам. В случае если мошенники узнают эти данные и воспользуются ими для кражи средств, вернуть похищенные деньги будет практически невозможно, напоминает Роман Прохоров.