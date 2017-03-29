«Ростелеком» открыл регистрацию на Сибирский киберспортивный турнир для любителей Dota 2 и «Танков»

«Ростелеком» запустил регистрацию для участников киберспортивного состязания в популярных дисциплинах – Dota 2 и World of Tanks. Турнир «Кубок Ростелекома», организованный оператором, стартует в апреле и будет проходить как в онлайн-режиме – отборочный этап и стадия плей-офф, так и в очном противостоянии в серии финальных игр.

При этом финал первенства состоится 30апреля в рамках масштабного Сибирского киберспортивного фестиваля на площадке МФК Сан Сити в Новосибирске.

Регистрация осуществляется на открытой турнирной платформе Click-Storm.com, участие бесплатно. Посмотреть все условия турнира можно на специально созданной странице https://vk.com/sfg.cybersport. Призовой фонд «Кубка Ростелекома» составит 60 тыс. рублей.

Отборочный этап по Dota 2 пройдет 9 и 16 апреля, по танкам – 23 апреля. Гранд-финалы по дисциплинам пройдут 30 апреля в МФК «Сан Сити». В финальной части игроков и зрителей ожидает шоу-программа: розыгрыши ценных призов, конкурсы, косплееры, тайная лавка и многое другое.

«Еще пару лет назад сложно было представить, что киберспорт станет для многих серьезным занятием и даже профессией. Однако развитие технологий и систем передачи данных, появление у большинства скоростного интернета вывели эту индустрию на новый уровень. В том числе это заслуга и нашей компании, – прокомментировал заместитель вице-президента – директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня. – По прогнозам, глобальная аудитория киберспорта вырастет почти до 600 млн человек к 2020 году, при этом какая-то часть из них будет на территории Сибири. И нам есть что им предложить. «Ростелеком» запустил свой собственный игровой портал Games.rt.ru, а в начале 2016 года у нас появился специальный тарифный план «Игровой» для пользователей услуги «Домашний Интернет», который дает пользователям эксклюзивные игровые привилегии».

Подключая тариф «Игровой», абоненты получают высокоскоростной доступ в интернет, а также целый ряд преимуществ для игры: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов «Ростелекома», 100% прокачанный экипаж, навык «Боевое братство» и слот в ангаре.

Также «Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов. Теперь в Едином личном кабинете (ЕЛК) им доступны инвайт-коды от партнера – одного из крупнейших мировых разработчиков игр Wargaming.

Благодаря инвайт-кодам новые игроки получат премиальные наборы для игры. В «Наборе командира» для World of Warships – американский крейсер 5 уровня Marblehead и семь дней доступа к премиум-аккаунту. В «Наборе танкиста» для World of Tanks (PC) – советский танк 5 уровня Черчилль III, семь дней доступа к премиум-аккаунту, большая аптечка и ремкомплект, а также автоматический огнетушитель.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль – 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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