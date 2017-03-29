Сегодня депутат Госдумы РФ Надежда Максимова провела в Хакасии ряд встреч

В Хакасии с рабочим визитом депутат Госдумы РФ от Хакасии Надежда Максимова находится второй день. График работы члена фракции «Единая Россия» весьма насыщен.

Вчера она посетила Совет развития в Абазе. Сегодня приняла участие в заседании сессии Верховного Совета РХ. Во второй половине дня Надежда Сергеевна провела приём граждан. Делегация пенсионеров из Саяногорска обратились к депутату с просьбой помочь в организации бесплатных торговых мест. Решено предоставить площади для сезонной торговли в районе 7 или 9 микрорайона города. Задавали депутату вопросы связанные с капитальным ремонтом и судебными тяжбами. Все обращения жителей Хакасии Надежда Сергеевна взяла на карандаш.

В 17 часов Надежда Максимова в сопровождении министра здравоохранения РХ Натальи Коган и главы Бейского района Юрия Курлаева побывала в Бейской районной больнице. Это одно из передовых лечебных учреждений республики. Полтора года назад в больнице открылось современное отделение медицинской реабилитации. Экскурсию больнице для высоких гостей провела главный врач Бейской районной больницы Лидия Ивашина. Отделение реабилитации рассчитано на пациентов Бейского района с различными патологиями, которые нуждаются в восстановлении здоровья после того, как выпишутся из стационара. Все работающие здесь врачи и медперсонал прошли специальную подготовку. На капитальный ремонт и приобретение нового оборудования было израсходовано более двух миллионов рублей. В отделении оборудован зал лечебной физкультуры, зал кинезотерапии, кабинет физиотерапии, кабинеты психолога и массажа. Кабинет кинезотерапии оснащён различными тренажёрами, в том числе стабилотренажёром с биологически- обратной связью. Трудятся в отделении врач по медицинской реабилитации, врач лечебной физкультуры, медицинский психолог, педагог-психолог, инструктор по лечебной физкультуре, медсестры по массажу, медсестра физикабинета. Затем депутат Госдумы РФ от Хакасии пообщалась с медперсоналом больницы. Из 42 врачей — 27 — молодые специалисты, со стажем работы менее пяти лет.

— У нас с 2012 по 2017 годы была разработана программа модернизации здравоохранения, — предваряя вопросы сельских медиков, рассказала Надежда Максимова. — И по этой программе было очень много сделано в отношении сельских больниц, поликлиник — проводился ремонт закупалось новое оборудование. Но параллельно действовала и республиканская программа, цель которой также состоит в том, чтобы наши сельские учреждения здравоохранения улучшались. За это время в Хакасии построено более 20 ФАП-ов. Удалось приобрести современное оборудование. И по Сибирскому Федеральному округу средняя зарплата медицинских работников Хакасии одна из самых высоких. Однако сегодня, в рамках неофициальной встречи, мы с министром здравоохранения республики готовы выслушать ваши вопросы и узнать, чего же всё-таки недостаёт районной больнице после всех оказанных мер поддержки.

Врачей интересовала возможность получения служебного жилья, бесплатных земельных участков. Современные молодые специалисты готовы совершенствоваться, овладевать новыми методиками, а это требует дальнейшего совершенствования оборудования. Озабочены сельские врачи и нежеланием сельчан проходить диспансеризацию, хотя в районной больнице для этого созданы все условия. Лидия Степановна Ивашина вышла с предложением к депутату, чтобы на законодательном уровне людей, которые пренебрежительно относятся к своему здоровью, наказывать рублём. Поднимался и вопрос обоюдно вежливого отношения врач-пациент...

После двухдневного рабочего визита в Хакасию депутат Госдумы РФ Надежда Максимова вернётся в Москву.

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