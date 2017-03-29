Шахматы за 20 млн. рублей с Путиным и Обамой создал ювелир в Красноярске

Фигуры королей самых дорогих шахмат в России представляют президент Владимир Путин и экс-руководитель США.

Красноярский ювелир Руслан Тимощук создал композицию "Мировой гамбит" — это самые дорогие шахматы в России. Стоят они 350 000 долларов или 20 000 000 рублей, сообщает "7 канал Красноярск". Чтобы сделать все фигурки и шахматную доску, у автора ушло 3 года.

В набор входят 32 фигуры из белого и чернёного серебра весом почти 6,5 кг. Также на создание композиции потребовалось 56 гр. золота, 96 бриллиантов и 1 рубин. Игровая доска сделана из итальянского мрамора и весит почти 46 кг. Белые фигуры — это Россия и её герои, чёрные — лидеры Европы и Америки.

Фигуры королей представляют Владимир Путин и Барак Обама, в роли слонов — маршал Георгий Жуков и Александр Суворов против Адольфа Гитлера и Наполеона. По словам автора, в эти шахматы еще никто не играл.

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