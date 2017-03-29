Сирия, Дейр-эз-Зор: русские «Илы» построили «мост жизни» для осаждённого города

Переданные Россией транспортные самолеты спасают осажденный анклав от голода. Сирийские ВВС и российские Воздушно-космические силы (ВКС) открыли в пятницу воздушный мост для снабжения осажденного террористами анклава в Дейр-эз-Зоре. Для доставки грузов используются транспортные самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации, а также борты, ранее переданные Дамаску. По словам сирийских правозащитников, снабжение по воздуху — единственная надежда для мирных жителей, поскольку из-за интенсивных боев в городе возникла катастрофическая нехватка продовольствия и медикаментов.

По данным сирийских СМИ, почти все имеющиеся транспортные самолеты и вертолеты сейчас задействованы для обеспечения работы воздушного моста, связывающего Дейр-эз-Зор с большой землей. Также в соцсетях появились многочисленные фото «Илов», в которые на базе в Латакии грузят продовольствие, предоставленное сирийскому правительству по линии ООН.

Согласно информации Российского центра по примирению враждующих сторон, практически ежедневно «Ильюшины» доставляют в Дейр-эз-Зор около 20 т гуманитарных грузов. Из-за близости линии фронта к аэродрому самолеты не могут совершить посадку, поэтому грузы сбрасываются на парашютах с помощью российских грузовых платформ П-7. Кроме того, в северную часть блокированного и рассеченного надвое анклава продовольствие и медикаменты можно перебросить только так либо на вертолетах, которых катастрофически не хватает.

Десантная платформа оснащена многокупольной парашютной системой, а также воздушными амортизаторами, которые обеспечивают мягкое приземление. С ее помощью можно быстро десантировать груз массой до 9500 кг с высоты от 500 до 1500 м. Большое количество таких платформ было перевезено в Латакию на базу Хмеймим из Египта, где они использовались российскими десантниками в ходе совместных учений с местными военными.

По данным Минобороны РФ, только за 2016 год с помощью десантных платформ в Дейр-эз-Зор было доставлено около 2500 т гуманитарной помощи. Как сообщили СМИ представители Красного Креста, к началу марта объемы переброшенных грузов достигли уже 3500 т. Теперь же интенсивность гуманитарных рейсов еще больше возросла.

Как рассказал «Известиям» директор Сирийского центра по противодействию террористической идеологии Ваиль аль-Малас, гуманитарная ситуация в последнее время в Дейр-эз-Зоре резко ухудшилась.

— Бои ведь идут не только в самом городе, но и в его окрестностях, — пояснил собеседник издания. — Из-за наступления на Ракку куда в больших масштабах происходят столкновения между боевиками ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России. — «Известия») и «Сирийскими демократическими силами». Последним оказывает поддержку международная коалиция во главе с США. В том числе возросла интенсивность бомбардировок районов, прилегающих к Дейр-эз-Зору. При этом целями для самолетов коалиции становятся в том числе и грузовики, которые доставляют продовольствие в город.

По словам правозащитника, всё чаще от боев и авиаударов страдают мирные жители, которых в Дейр-эз-Зоре около 200 тыс., и в результате растет количество раненых, а с ними и потребность в медикаментах.

— Наконец, в Дейр-эз-Зор и его окрестности устремились тысячи беженцев из других районов страны и даже из Ирака, — сообщил Ваиль аль-Малас. — В связи со всем этим в Дейр-эз-Зоре ощущается сильная нехватка продовольствия.

Между тем в ближайшее время обстановка в районе Дейр-эз-Зора будет оставаться крайне сложной. Как заявил 28 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, туда продолжают прибывать боевики ИГ из Ирака. По данным Минобороны РФ, только за последнюю неделю из Мосула в направлении сирийской границы беспрепятственно бежали не менее 800 боевиков.