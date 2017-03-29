Сирия: наступление в Сувейде. «Дружественный огонь» ВКС России не подтверждён

27 марта сирийские правительственные силы начали военную операцию против террористической группировки ИГИЛ на северо-востоке Сувейды. САА и Силы национальной обороны заняли населенные пункты Аль Масийда, Аль-Асфар, Аль-Сакия, Аль-Джанина, Шинван и прочие в данном районе.



Между тем, ССА и союзные ей формирования продолжили собственное наступление на игиловцев в том же районе и отбили деревни Шунва, Бейр Аль Авра, Бейр Аль Куният, Раджм, Аль Дауля. Согласно докладам, большая часть игиловцев отступили из провинции Сувейда в Дейр-эз-Зор и Ракку.



В северной Хаме САА и Силы национальной обороны отбили у альянса боевиков под руководством Хаят Тахрир Аш-Шам населенные пункты Маазраф и Кафр Амим. Данные точки контролировались боевиками Джейш Аль-Изза и Абнаа Аш-Шам, которые, в целом, были менее духовитые, нежели их коллеги по альянсу.Однако, боевики Джейш Аль-Изза активно применяют против боевой техники правительственных сил полученные от США ПТУРы TOW и наносят войскам существенный ущерб. Продолжаются ожесточенные бои вдоль всей линии фронта в данном районе.



Ходят слухи о том, что ВКС России нанесли авиаудар по отрядам сирийского армейского спецназа Силы Тигра возле подконтрольного правительству городу Камхана в северной Хаме. Сообщается, что в результате российских авиаударов погибли 33 Тигра, еще 40 – получили ранения. Однако, фото или видео с места предполагаемого авиаудара предоставлено не было, а местные источники не смогли подтвердить данный инцидент.



Поддерживаемые США Сирийские демократические силы продолжили наступление к западу от Ракки, целью которого является взятие города Табка. Наступление на плотину Табка не принесло результатов, поскольку есть вероятность повредить данный стратегически важный объект.

