Слово — тоже дело!

Союз журналистов Хакасии при поддержке руководителя республики Виктора Зимина провёл 22 марта очередной бал прессы. Местом встречи представителей газет, телевидения, радио, интернет-изданий Хакасии стал республиканский драматический театре имени М.Ю. Лермонтова.

Праздничный тон балу прессы задал своей песней Артур Марлужоков, художественный руководитель республиканской филармонии, а затем на сцену поднялся глава Хакасии Виктор Зимин.

— Я рад приветствовать в этом зале организаторов и гостей ставшего уже традиционным для Хакасии бала прессы! Достаточно мало регионов позволяют себе вот так красиво, в одном месте собрать самых разных представителей журналистского сообщества, — сказал глава Хакасии.

А ведь и в самом деле, в зале присутствовали работники муниципальных и республиканских печатных изданий, телевизионных каналов, информационных агентств, радиостанций, государственных и коммерческих СМИ, представители блогосферы, которых объединяет желание оперативно, ярко и эмоционально сообщать своим читателям или зрителям о том, что происходит в республике, стране и мире.

Виктор Зимин напомнил, что недавно руководитель администрации главы Хакасии Валерий Денщиков проводил свою первую встречу с представителями республиканских и муниципальных СМИ, на которой возникло довольно много вопросов, в том числе финансовых, нормативно-правовых и других.

— Конечно, необходимо менять определённые подходы и в работе исполнительной власти, что будет сделано в ближайшее время, и подходы в работе с прессой. Но у нас с вами, дорогие друзья, остаётся главная точка соприкосновения — стабильность и развитие нашей солнечной Хакасии, уникальной земли с глубокими традициями и огромным экономическим потенциалом. Я уверен, что забота о настоящем и будущем территории, на которой мы с вами живём, позволит нам, несмотря ни на что, конструктивно работать дальше, — сказал глава республики.

Он подчеркнул, что сложившийся свободный дух среди представителей прессы — это важное достижение представителей отрасли, которая сегодня не менее важна, чем то же сельское хозяйство. И если работников сельскохозяйственной отрасли ежегодно чествуют в торжественной обстановке, говорят спасибо за труд, то и работники СМИ также заслужили свой праздник.

— Останется ли в будущем такой бал прессы или появится какой-то другой формат, мне кажется, не так уж и важно. Главное, — подчеркнул Виктор Зимин, — чтобы была возможность сказать спасибо представителям пишущей и снимающей братии, техническим работникам, редакторам, водителям и десяткам других специалистов, которые делают новости, аналитические материалы, заметки и репортажи. Именно это я и хочу сегодня сделать — сказать каждому из вас, а также в вашем лице всем остальным работникам средств массовой информации — большое спасибо! За непростой труд, от результатов которого зависит очень и очень много.

Ещё он пожелал не забывать о ветеранах отрасли, о тех, кто начинал в Хакасии рассказывать о больших стройках и масштабных проектах.

После завершения поздравительной речи Виктор Зимин приступил к церемонии вручения наград лучшим представителям СМИ республики.

Удостоверения к званию «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия» получили корректор газеты «Хакасия» Нина Лаптева и режиссёр филиала ВГТРК — государственной телерадиокомпании «Хакасия» Нелли Окунева.

Почётные грамоты правительства республики Виктор Зимин вручил заместителю генерального директора АУ РХ «ТВ Центр» Андрею Мартовскому, заведующей отделом газеты «Черногорский рабочий» Валентине Корзуновой, корреспонденту телевидения службы информационных программ ТВ гостелерадиокомпании «Хакасия» Елизавете Тахтобиной.

Благодарности главы Хакасии были удостоены корреспондент газеты «Аскизский труженик» Галина Боргоякова, главный редактор газеты «Твоя Среда» Светлана Герасименко, редактор ТВ-8 Саяногорска Евгений Твардовский и целый ряд сотрудников: заместитель начальника службы

радиовещания филиала ВГТРК — государственной телерадиокомпании «Хакасия» Павел Дорофеев, ведущая информационных программ Олеся Краморенко, шеф-редакторы службы радиовещания Татьяна Прокопчук и Светлана Чанкова.

Высшей наградой Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» удостоены генеральный директор телекомпании РТС Сергей Сипкин и журналист с 40-летним стажем Валерий Иньшин.

Победителями конкурса «Вперёд, Хакасия!» в различных номинациях признаны сотрудники газеты «Хакасия». Это Елена Абумова в номинации «Проект года» и Лариса Баканова в номинации «В объективе». Дипломами конкурса отмечены также наши коллеги из телекомпании РТС — Дмитрий Паршин, Михаил Мерзликин, Юлия Константинова.

Заслуженные награды получили также Ирина Ничкова из газеты «Шанс», Татьяна Зыкова из газеты «Абакан», а лучшим пресс-секретарём названа инспектор по пропаганде ГИБДД Хакасии Татьяна Белоногова.

Не остались без наград журналисты районных и муниципальных СМИ. И каждый раз в честь награждённых звучали слова благодарности со сцены и аплодисменты из зала, поскольку каждый журналист хорошо знает, каким трудом создаются материалы, затрагивающие душу читателя, зрителя и слушателя.

Именно за такие материалы журналисту газеты «Саянские ведомости» Нине Богатырёвой была присуждена премия имени Татьяны Ежовой. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это премия за человеколюбие.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







