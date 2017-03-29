Служба занятости Хакасии помогает осужденным трудоустроиться

29.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Специалисты центра занятости провели групповые консультации с осужденными без лишения свободы безработными гражданами в Алтайском, Бейском, Ширинском районах.

 

 

 

Участники встреч получили информацию о том, куда обратиться в целях поиска работы, на какие меры государственной поддержки они могут рассчитывать,  в каких программах профессионального обучения  могут участвовать. Служба занятости знакомит осужденных с банком вакансий, в том числе с предоставлением жилья, учит искать работу самостоятельно и через Интернет, составлять резюме, проходить собеседование с работодателем при трудоустройстве, советует как закрепиться в новом трудовом коллективе, сообщили в Госкомзанятости Хакасии.

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