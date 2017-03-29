Соединяя берега

В эти дни ремонтные работы на мосту через реку Белый Июс близятся к завершению. До конца текущей недели полностью обновленный объект должен начать обеспечивать бесперебойное и безопасное движение автотранспорта на подъезде к деревне Кожухово.

Напомним, что капитальный ремонт 80-метрового аварийного моста через Белый Июс начался в начале этого года. Данный объект является значимым для Хакасии: деревня Кожухово внесена в перечень малых и отдалённых сёл и находится на особом контроле правительства республики. На реконструкцию моста республиканский бюджет выделил 17 миллионов рублей. Подрядной организации — ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» предстояло заменить две ряжевые опоры и три пролёта старого деревянного сооружения, а также восстановить проезжую часть. На время ремонтных работ жители Кожухово пользовались ледовой переправой, поэтому закончить реконструкцию моста необходимо было до наступления тепла.

С 25 января строители из субподрядной организации «Красмостремстрой» разбирали отслужившие свой век старые ряжевые опоры, устанавливали деревянные каркасы новых, затем укрепляли их скальным грунтом. Во второй половине марта львиную часть ремонтных работ бригада из десяти человек завершила.

— В настоящий момент технико-эксплуатационные характеристики моста восстановлены. Ремонтные работы вошли в завершающую стадию — рабочие приступили к установке проезжей части, — уточнил бригадир Николай Агеев.

По его словам, монтажные работы ведутся весь световой день. Строители надеются, что мост через Белый Июс будет сдан в эксплуатацию до 31 марта.

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