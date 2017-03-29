Судебные приставы вскрыли гараж неблагосклонного абаканца

29.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

К крайним мерам исполнителям пришлось прибегнуть из-за того, что гражданин не выполнял их требования.

Мужчина задолжал кредитной организации более 40 тысяч рублей. На автомобиль неплательщика наложили арест. Пристав дважды вручал горожанину требование о допуске оценщика к арестованному имуществу, однако оба раза владелец машины отказался допускать эксперта к своей «ласточке». Неблагосклонного абаканца привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму пять тысяч рублей, а ворота гаража, где стоял автомобиль, принудительно вскрыли, сообщили в УФССП России по Хакасии.

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