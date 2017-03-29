Таинственная подводная стена, охватывающая всю планету, обнаружена с помощью Google Earth

Новое видео, размещенное на YouTube утверждает, что есть супер массивная стена, расположенная под океанами Земли, охватывающая всю планету.

И нашли ее с помощью Google Earth.

Эта таинственная стена тянется на десятки тысяч миль через океаны.

В прошлом, энтузиасты НЛО и теоретики заговора нашли бесчисленные необъяснимые вещи в Google Earth. От пирамид до таинственных башен, петроглифов и даже затонувших городов. Эти находки развязали воображение людей по всему миру.

Недавно мы сообщили о находке недалеко от побережья Мексики — 12°8‘1.5″N, 119°35‘26.4″W — где исследователь обнаружил гигантскую подводную пирамиду. Среди многих структур, которые, как говорят, остаются скрытыми под океаном, исследователи нашли то, что — предположительно — бросает вызов всему, что мы знаем о нашей истории.

В прошлом году один такой исследователь, использующий Google Earth, обнаружил, что теперь называют, один из крупнейших, ранее неизвестных древних городов, принадлежащих майя.

Аналогичным образом исследователи во всем мире охотятся за пирамидами и неизвестными структурами, которые ускользали от экспертов на протяжении десятилетий.

В 2012 году американский исследователь Анджела Микол обнаружила "Пирамиды, большего размера, чем на плато Гиза", используя спутниковые изображения.

С помощью Google Earth было сделано множество различных открытий.

В прошлом году мы сообщили о комплексе структур, которые простираются на ошеломляющие 76 миль в самых дальних точках.

Форты, обнаруженные у побережья Нижней Калифорнии, включают в себя таинственные трубчатые конструкции, ширина которых примерно равна 2,4 мили. Учитывая любопытную форму и различимые линии, многие считают, что это лишь некоторые из многих подводных структур на нашей планете.

Однако эта новая находка выходит за рамки всего, с чем мы когда-либо сталкивались.

Явные огромные размеры этой стены и ее соответствие линейности указывают на то, что это не естественное образование. Хотя это и не укладывается в обычную трактовку и наши понятия, но если задуматься, то благодаря многочисленным открытиям, сделанным по всему миру, которые полностью противоречат истории (той, что нас учили в школе), мы можем придти к выводу, что это вполне возможно. В конце концов, — говорят альтернативные ученые — Земле миллионы лет, и многие древние цивилизации населяли Землю в долгой истории нашей планеты, просто нужно найти и раскрыть доказательства, свидетельствующие об этом.

И все таки вы не можете поверить, что это может быть стеной, верно?

Увеличение по предоставленным координатам позволяет вам четко видеть, что кажется МАССИВНОЙ структурой. Но кто мог бы возвести такую стену? Если это действительно искусственное сооружение, сколько ей лет? Какова была ее цель?

Некоторые не соглашаются и не верят, что мы смотрим на настоящую стену.

Что, если мы смотрим на глюк Google Earth?

Из-за того, что Google Earth использует сшивание разных изображений и фотографий при «отображении планеты», нередко встречаются части карты, которые просто не совсем соответствуют друг другу.

Может быть в результате этого и получилась массивная стена, которая охватывает всю планету?

Ошибка сшивки изображения со спутника?

Сшивание изображений или сшивание фотографий — это процесс объединения нескольких фотографических изображений с перекрывающимися полями зрения для создания сегментированной панорамы или изображения с высоким разрешением.

Обычно выполняемые с помощью компьютерного программного обеспечения, большинство подходов к шитью изображений требуют почти точных перекрытий между изображениями и одинаковыми экспозициями для получения бесшовных результатов.

Шитьё изображения широко используется в современном мире и использовалось в спутниковых изображениях, которые мы видим на Google Earth.

Но такой масштабный глюк, в результате которого появилась целая стена, которая охватывает землю?

С одной стороны, конечно, что-то могло сыграть роль в создании такого эффекта. Освещение и точка съемки, возможно, сыграли роль в этой массовой ошибке. Появление шва может быть вызвано сменой фона между двумя изображениями для одного и того же непрерывного переднего плана.

Но с другой стороны …

Лучше сами посмотрите видео и решите, что вы видите: супер массивную стену или просто глюк в технике обработки изображений в Google картах?