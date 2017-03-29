Трудовой спор разрешён

Ситуация с невыплатой заработной платы рабочим, возводившим дома для пострадавших в результате природных пожаров весной 2015 года, благополучно разрешена.

Речь идёт о строителях домов для погорельцев в селе Знаменка Боградского района, которые долгое время не могли получить заработанные деньги и грозили начать акцию протеста.

Напомним, что правительство Хакасии полностью и в срок рассчиталось с генподрядчиками проекта по строительству благоустроенного жилья для пострадавших в природных пожарах жителей республики. Однако дальнейшие запутанные отношения между генподрядчиками, подрядчиками и субподрядчиками привели к возникновению подобных конфликтов.

Так случилось и с бригадой Хафиза Бахтигузина, которая возвела шесть домов в селе Знаменка, сдав их в эксплуатацию осенью 2015 года. Полный расчёт за выполненный объём работ от субподрядной организации — ООО «СОТ» (гендиректор Виталий Петров) в положенный срок бригада строителей не получила. Возникшие разногласия по оплате пришлось доказывать в суде. В мае 2016 года Абаканский городской суд встал на сторону рабочих, подтвердив задолженность ООО «СОТ» перед ними в размере 328 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, поступило на исполнение в службу судебных приставов. И ситуация наконец разрешена в их пользу.

Корреспонденту «Хакасии» удалось выяснить, что 22 марта 2017 года судебные приставы произвели арест имущества гендиректора ООО «СОТ» Виталия Петрова, включая компьютер. И уже через два дня, стремясь поскорее снять наложенный арест на имущество, руководитель организации-должника оплатил всю сумму задолженности по сводному исполнительному производству в размере 352 тысячи рублей. Денежные средства судебные приставы вскоре перечислят на банковский счёт Хафиза Бахтигузина. Таким образом, повод для акции протеста оказался исчерпан.

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