Украина: из гранатомета по польскому консульству. Типичная краина

В ночь на среду западноукраинский Луцк отметился обстрелом из гранатомета генконсульства Польши и погромом офиса Сбербанка. После гневной реакции Варшавы украинские власти заявили о провокации, которая может быть выгодна лишь России. Эксперты отмечают: в Киеве боятся связываться с националистами и предпочитают любые проблемы объяснять «рукой Кремля», тем самым предоставляя радикалам индульгенцию на новые преступления.

Генконсул Польши в западноукраинском Луцке Кшиштоф Савицкий назвал ночное нападение на помещение консульства террористическим актом. «Это был истинный теракт. Хотели убить людей», – передает слова Савицкого региональный украинский канал «Волынь 24».

В ночь на среду помещение генконсульства было обстреляно из гранатомета – как сообщает телеканал «112.Украина», полицейские нашли на месте инцидента заднюю крышку от ручного гранатомета РПГ-22 и осколки от снаряда. Предположительно, стреляли около 3 часов ночи с заднего двора и попали в окно последнего этажа. В крыше пробита дыра диаметром 70 сантиметров, разбиты окна. Никто из сотрудников консульства не пострадал.

Как отмечает ТАСС, инцидент в Луцке – не первый за последнее время случай атак на представительства Польши на Западной Украине. Так, 8 февраля неизвестные забросали фасад генконсульства Польши во Львове бутылками с красной краской и оставили на заборе представительства надпись «Наша земля».

Киев «нашел» виновных

Президент Украины Петр Порошенко поручил незамедлительно «принять меры для расследования инцидента и установления виновных».

Впрочем, похоже, в Киеве уже «нашли» виновников в виде «руки Кремля». В СБУ заявили, что провокации против Польши, «которые время от времени случаются на Украине, выгодны только одной стороне – Российской Федерации». Глава МИД Украины Павел Климкин, в свою очередь, объявил: «Это подлость тех, кто против нашей дружбы с Польшей». Две недели назад Климкин уже «объяснил» серию недавних нападений вандалов (осквернение польского кладбища в Бродовском районе Львовской области и памятника погибшим польским профессорам в самом Львове) происками «третьей стороны, которой мы совместно даем решительный отпор».

В Киеве, видимо, предпочли не заметить, что в ночь нападения на польское консульство в Луцке, на центральном проспекте этого города – проспекте Свободы (совсем недалеко от улицы Дубновской, где расположено диппредставительство Польши) неизвестные разбили окна в отделении Сбербанка. Это более чем очевидно указывает на почерк националистов – на их кампанию против российских банков, действующих на Украине. В Киеве радикалы заложили бетонными блоками вход в центральный офис Сбербанка, недавно аналогичным образом поступили с отделением в западноукраинском Тернополе. «Борьбу» курирует партия «Национальный корпус», созданная на основе батальона «Азов». Президент Порошенко, напомним, под давлением «патриотов Украины» утвердил санкции против пяти российских банков, невзирая на явную пагубность этого решения для украинской экономики.

Соседская вражда

Атаку на польское генконсульство в Луцке также сложно рассматривать отдельно от нагнетания польско-украинского антагонизма, в котором участвуют националисты обеих стран, не без помощи парламентариев и властей разного уровня.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, после избиения украинских студентов в польском городе Жешув (вызванного спором о том, кому принадлежит Львов, Украине или Польше) последовал «ответ» – неизвестные осквернили польское военное кладбище под Киевом. На памятниках написали «СС Галичина» и «ОУН*-УПА*».

Можно вспомнить и о потасовках между поляками и украинскими «гостями» в приграничном польском городе Пшемысль (Перемышль), о марше, прошедшем здесь в декабре под лозунгом «Смерть украинцам!», о решении СБУ запретить въезд на Украину мэру Пшемысля за «участие в антиукраинских мероприятиях» и о запрете польских властей на выступление украинской группы.

Не способствуют потеплению отношений и польские требования реституции – возвращения имущества, принадлежавшего полякам на Западной Украине до 1939 года. Как заявил глава организации «Реституция Кресов» Конрад Ренкас, киевские власти «прямо сказали, чего они хотят: получить блестящую обертку, а внутри остаться дикой страной, управляемой олигархами и бандеровцами».

Масла в огонь может подлить все что угодно – вплоть до недавнего присуждения «Польского Оскара» фильму, посвященному Волынской резне, чья премьера была отменена в Киеве по настоянию МИД Украины.

Игра с огнем

Медиааналитик Анатолий Шарий, который ранее подчеркнул, что, сваливая вину на Кремль и так называемые провокации, украинские власти тем самым раздают индульгенцию убийцам, в беседе с газетой ВЗГЛЯД в среду вновь констатировал, что поведение Киева по отношению к различным радикалам – «это и есть настоящая индульгенция».

«Некоторые эксперты в среду говорили, что вот это все только-только началось. Но «это не только-только началось». И проблемы с памятниками не только-только начались. Эти проблемы идут давно, скажем так, в глубь веков», – подчеркнул собеседник.

Украинская власть «вообще не собирается заниматься расследованиями. Но не потому, что они боятся, что «патриоты» их гранатами забросают, указал Шарий. «Просто они не могут их обвинить, что те – агенты Кремля», – подчеркнул собеседник. По его словам, тогда надо же придумывать легенду, подключать советника главы МВД Антона Геращенко, чтобы он выдумал то, как их завербовали, увезли в Москву, в лесах тренировали и забросили назад. Но у «патриотов» ведь есть «побратимы», напомнил Шарий.

Так что украинское правительство «этими постоянными клоунскими заявлениями о том, что это провокация, загнало себя в глухой угол, в котором они сидят и отгавкиваются на любое дело, любой обстрел или разрисованный памятник и говорят: «Это рука Кремля!», констатировал Шарий.

Шарий напомнил, как в свое время украинская националистическая организация Misanthropic Division* прямо на своем канале в YouTube выложила видео о том, как ее активисты подожгли в Киеве памятник «Менора» в Бабьем Яру. «Выложили, абсолютно не прячась. Тогда, я помню, говорили: «Да, это такая явная провокация!». Они на все говорят одно и то же», – отметил медиааналитик. Он добавил, что не знает, зачем украинские телеканалы выводят в эфир, например, советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка. «Я прекрасно знаю, что он скажет: «Это провокация! Хотят рассорить нашу дружбу!» – отметил собеседник.

«Но они играют с огнем. Начиналось все с разрисовывания памятников, а сейчас уже выстрелили из гранатомета», – указал Шарий, не исключив, что все «может закончиться совсем-совсем чем-то плохим».

«Так как они абсолютно ничего не делают, только заявления, и плюс еще спецслужбы строят из себя идиотов (может, они такими и являются), заявляют, что «да, мы верим, это провокация!», значит, рано или поздно однозначно доиграются», – резюмировал Шарий.

Власть не спешит «показывать зубы»

Украинские националисты-радикалы уже устроили блокаду Донбасса, постоянно блокировали отделения российских банков, что стало одной из причин продажи российским Сбербанком украинской «дочки», регулярно портят отношения с Польшей, но власти не спешат что-либо предпринимать, констатирует директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Ни в какой серьезный поиск виноватых я не верю, – заметил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Как только становится понятно, что к этому могут быть причастны наши так называемые патриоты, то все усилия правоохранительной системы сводятся на нет. Никто не хочет с ними связываться, гораздо легче сказать: «Это все происки Путина!». Думаю, что так будет и на этот раз. До тех пор, пока власть не покажет зубы, они будут наглеть и дальше. Но власть пока не спешит».

Отношения Киева и Варшавы, между тем, «потихонечку начинают портиться». «Это уже не вчера началось», – указал Погребинский. Он добавил, что не ожидает каких-то резких движений от поляков, поскольку «для них все равно приоритетна антироссийская и теперь уже антиевропейская линия, но и тут у них нарастают проблемы в отношениях с Украиной». «Пока не ясно, по какому пути они пойдут», – отметил политолог.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"